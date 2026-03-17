Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta

ULTIME MILAN NEWS

Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta

Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta
Milan, Gimenez può davvero risolvere i problemi dell'attacco rossonero in questo finale di stagione. Il messicano è un jolly per Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo dalla scorsa settimana. Un segnale importantissimo dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre che lo ha messo fuori uso per praticamente tre mesi. Un'assenza pesante per l'attacco dei rossoneri che hanno perso una punta di ruolo in un reparto che non può contare su tante alternative da quel punto di vista, anzi. Lo sappiamo tutti che nel 3-5-2 di Allegri Leao e Pulisic sono adattati da prime punte, ma non è il loro lavoro primario. Lo si vede soprattutto con il portoghese che si sta impegnando a migliorare con movimenti anche buoni, ma che ancora non riesce bene a giocare con la squadra e spalle alla porta con la pressione del difensore.

Milan, Gimenez può risolvere tanti problemi

—  

Anche Nkunku non è una prima punta: gioca meglio da esterno sinistro come Leao oppure da trequartista dietro un attaccante di peso. Ci sarebbe Fullkrug in rosa, ma il tedesco sta giocando poco e quando è entrato in campo non ha poi cambiato chissacché nel reparto rossonero anzi. E' per questo che Gimenez potrebbe essere davvero la soluzione ai tanti problemi di Allegri in attacco. Come detto il Diavolo da gennaio può contare su una prima punta di peso come Fullkrug, ma l'ex Borussia Dortmund ha caratteristiche molto diverse dal messicano. E' un giocatore molto più statico che fa fatica a muoversi e che deve essere servito quasi da fermo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fofana: ‘Al Milan nuovo ruolo, ma non è necessariamente quello che voglio. E se guardo ai Mondiali … ‘ >>>

Gimenez è un attaccante dinamico che sa attaccare benissimo la profondità con i suoi scatti e può allungare le difesa, un po' quello che sta cercando di fare Leao con i suoi tagli. Non solo, il messicano sa difendere il pallone e sa dialogare con i compagni con qualità. Non è un caso che Allegri lo abbia schierato sempre titolare quando ne ha avuto la possibilità e non è un caso che l'attacco abbia girato meglio con l'ex Feyenoord in campo, questo nonostante il tabellino reti in Serie A in questa stagione dica ancora '0'. Gimenez può essere importantissimo in questo momento cruciale della stagione dove il Milan sembra continuare a faticare a creare in attacco. Unico dubbio: come sta dal punto di vista atletico? Questa settimana sarà cruciale per capirlo dopo che Allegri non lo ha convocato per Lazio-Milan. Se il messicano dovesse essere anche solo vicino al 100% non sarebbe una sorpresa vederlo già in campo contro il Torino.

Leggi anche
Orlando: “Leao un problema, ora cammina. Il Milan deve tenersi stretto il secondo posto”
Milan, ecco perché il derby non ha dato la carica: il ruolo della pressione e il dover vincere

© RIPRODUZIONE RISERVATA