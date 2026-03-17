Gimenez è un attaccante dinamico che sa attaccare benissimo la profondità con i suoi scatti e può allungare le difesa, un po' quello che sta cercando di fare Leao con i suoi tagli. Non solo, il messicano sa difendere il pallone e sa dialogare con i compagni con qualità. Non è un caso che Allegri lo abbia schierato sempre titolare quando ne ha avuto la possibilità e non è un caso che l'attacco abbia girato meglio con l'ex Feyenoord in campo, questo nonostante il tabellino reti in Serie A in questa stagione dica ancora '0'. Gimenez può essere importantissimo in questo momento cruciale della stagione dove il Milan sembra continuare a faticare a creare in attacco. Unico dubbio: come sta dal punto di vista atletico? Questa settimana sarà cruciale per capirlo dopo che Allegri non lo ha convocato per Lazio-Milan. Se il messicano dovesse essere anche solo vicino al 100% non sarebbe una sorpresa vederlo già in campo contro il Torino.