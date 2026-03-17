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Milan, ecco perché il derby non ha dato la carica: il ruolo della pressione e il dover vincere

Milan, ecco perché il derby non ha dato la carica: il ruolo della pressione e il dover vincere
Milan, la partita contro la Lazio ha deluso molto non solo per la sconfitta, ma soprattutto per come è arrivata. E la spinta del derby? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan dopo il brutto passo falso a Roma contro la Lazio. I rossoneri hanno perso un'occasione unica ovvero di avvicinarsi all'Inter capolista. Con la sconfitta contro i biancocelesti la squadra di Massimiliano Allegri è più vicina al quinto posto (la Juve dista 7 punti) che al primo, ora lontano 8 punti. Tanti, forse troppi visto che mancano solo 9 giornate al termine del campionato di Serie A. Per sperare ancora nello Scudetto il Diavolo dovrebbe vincerle tutte e la squadra di Chivu dovrebbe rallentare tantissimo. Uno scenario difficile: forse è meglio pensare a difendere il secondo posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e togliere un po' di pressione alla squadra.

Milan, si soffre troppo la pressione

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Si perché il derby vinto contro l'Inter sembrava poter portare a un finale di stagione senza problemi per il Milan: contro i nerazzurri la squadra di Allegri è scesa in campo cattiva, con voglia e con un atteggiamento perfetto. E infatti è stata premiata con la vittoria e i tre punti. Contro la Lazio ha giocato fin dal primo minuto quasi svogliata, non riuscendo a creare in avanti e lasciando buchi e uno contro uno in difesa. Ed è un paradosso: vincere il derby in quel modo, accorciando in classifica avrebbe dovuto caricare a mille l'ambiente e tutto il Milan, invece i rossoneri sono entrati in camp all'Olimpico male, senza quella spinta che sarebbe servita in una partita cruciale.

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Forse è il caso di parlare di una squadra che in questo momento non ha ancora l'esperienza per lottare per obiettivi importanti e che non riesca a sopportare la pressione. Non è un caso che con la possibilità di accorciare sull'Inter e riaprire davvero il discorso Scudetto il Milan si sia quasi sciolto, giocando uno dei primi tempi peggiori della gestione Allegri. E anche contro il Parma e il Como (due gare cruciali per tenere il passo dell'Inter) il Milan abbia totalizzato un solo punto lasciando andare via l'Inter e non giocando benissimo, anzi. Forse questa squadra non è ancora pronta per vincere e non è un caso che Allegri continua a parlare solo di Champions League: i rossoneri non sono ad oggi in grado di reggere la pressione.

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