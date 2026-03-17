Continua la stagione del Milan dopo il brutto passo falso a Roma contro la Lazio. I rossoneri hanno perso un'occasione unica ovvero di avvicinarsi all'Inter capolista. Con la sconfitta contro i biancocelesti la squadra di Massimiliano Allegri è più vicina al quinto posto (la Juve dista 7 punti) che al primo, ora lontano 8 punti. Tanti, forse troppi visto che mancano solo 9 giornate al termine del campionato di Serie A. Per sperare ancora nello Scudetto il Diavolo dovrebbe vincerle tutte e la squadra di Chivu dovrebbe rallentare tantissimo. Uno scenario difficile: forse è meglio pensare a difendere il secondo posto che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e togliere un po' di pressione alla squadra.

Milan, si soffre troppo la pressione

Si perché il derby vinto contro l'Inter sembrava poter portare a un finale di stagione senza problemi per il Milan: contro i nerazzurri la squadra di Allegri è scesa in campo cattiva, con voglia e con un atteggiamento perfetto. E infatti è stata premiata con la vittoria e i tre punti. Contro la Lazio ha giocato fin dal primo minuto quasi svogliata, non riuscendo a creare in avanti e lasciando buchi e uno contro uno in difesa. Ed è un paradosso: vincere il derby in quel modo, accorciando in classifica avrebbe dovuto caricare a mille l'ambiente e tutto il Milan, invece i rossoneri sono entrati in camp all'Olimpico male, senza quella spinta che sarebbe servita in una partita cruciale.