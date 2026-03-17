Fofana: “Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan”. E su Allegri …
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Forse è il caso di parlare di una squadra che in questo momento non ha ancora l'esperienza per lottare per obiettivi importanti e che non riesca a sopportare la pressione. Non è un caso che con la possibilità di accorciare sull'Inter e riaprire davvero il discorso Scudetto il Milan si sia quasi sciolto, giocando uno dei primi tempi peggiori della gestione Allegri. E anche contro il Parma e il Como (due gare cruciali per tenere il passo dell'Inter) il Milan abbia totalizzato un solo punto lasciando andare via l'Inter e non giocando benissimo, anzi. Forse questa squadra non è ancora pronta per vincere e non è un caso che Allegri continua a parlare solo di Champions League: i rossoneri non sono ad oggi in grado di reggere la pressione.
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