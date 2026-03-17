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PIANETAMILAN news milan interviste Fofana: ‘Al Milan nuovo ruolo, ma non è necessariamente quello che voglio. E se guardo ai Mondiali … ‘

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Fofana: ‘Al Milan nuovo ruolo, ma non è necessariamente quello che voglio. E se guardo ai Mondiali … ‘

Fofana: 'Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan'. E su Allegri ...
Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe: ecco le sue dichiarazioni, che hanno toccato moltissimi temi tattici e interessanti, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i 'Bleus'
Daniele Triolo Redattore 

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe: ecco le sue dichiarazioni tra rossoneri e 'Bleus'.

Milan, parla Fofana: "Prima ero più istintivo, oggi sono più disciplinato"

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Sul cambio ruolo in Italia: «Non è stato necessariamente quello che si pensa. Il primo anno ci sono state due fasi, in primis ho imparato molto dal punto di vista tattico.  Sappiamo tutti che in Italia ci danno molta importanza. Non è affatto un cliché. In realtà ho avuto un bello shock. Pensavo di arrivare con una solida base tattica, ma alla fine prestano davvero attenzione a tutto! Mi ci è voluto un po' per capire che qui puoi giocare perfettamente per novanta minuti, ma se alla fine il risultato è 1-0 per l'avversario, significa che sei stato surclassato tatticamente. Mi ci è voluto del tempo per assimilare l'efficacia e questa disciplina tattica. Prima ero un giocatore più istintivo, oggi sono più disciplinato. Cerco di rispettare meglio le consegne, di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Non è solo recuperare palloni. Bisogna anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Se l’allenatore dice qualcosa io sono a sua disposizione. Poi, se dico spontaneamente: ‘So fare anche altre cose’, e mi lasciano fare, gliele mostrerò. Tutto qui. Sto facendo un passo avanti nella mia carriera con un grande allenatore italiano e nessuno mi vede. Non ho bisogno di questo riconoscimento, non sono uno di quei giocatori che ha bisogno di pacche sulle spalle».

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Sulla nuova prospettiva: «È come se per anni avessi guardato il calcio in un certo modo, e ora la mia percezione stia cambiando. Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Non ho più gli stessi punti di riferimento. Per esempio, prima, quando ero davanti alla difesa, sapevo di avere due giocatori dietro di me, uno in diagonale a destra e uno a sinistra. Senza guardare, riuscivo a fare il passaggio in quella zona. Ora è completamente diverso. Gioco come centrocampista di destra. Quando non abbiamo palla, sono molto avanzato, quasi come un attaccante. Quando invece abbiamo palla, mi posiziono tra le linee. Prima andavo a cercare quei giocatori».

Sul suo nuovo ruolo: «Quando ti dicono che giocherai più avanti, all'inizio sei contento (ride, n.d.r.). Alla fine, ho capito che non è necessariamente quello che voglio. Lo faccio per la squadra, ovviamente. Mi piaceva essere quello che avviava le azioni, controllare tutto: la velocità del gioco della mia squadra, il ritmo, recuperare palla ... Cosa ho imparato nel nuovo ruolo? Che devo giocare molto più velocemente e posizionarmi meglio. Davanti alla difesa, il giocatore che mi attaccava era un attaccante, che non necessariamente difendeva molto bene. Mentre ora, il giocatore che mi attacca è un difensore, un avversario più robusto. Devo essere più forte, assimilare più informazioni di prima. Ho anche imparato che posso fare scatti ad alta intensità».

"Giocare un Mondiale sarebbe un sogno. Ma devo finire meglio la stagione"

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Sulla sua stagione: «Se è una stagione positiva? Le statistiche entrano in gioco. E io posso essere molto più efficace di così. Potrei aver segnato un solo gol e fornito più di quattro assist in questa stagione, e allora vi avrei detto che la mia stagione era stata buona. Poi, se guardo al medio termine, c’è la Coppa del Mondo, e non sono sicuro che ci si aspetti che io giochi in quella posizione».

Sulla nuova mentalità: «Sì. Prima ero più fatalista. Oggi non la penso più così: bisogna andare a prendersi le cose. Oggi lavoro di più sull’analisi, cerco di capire meglio il gioco. Ascolto di più gli allenatori. Sono diventato più esigente con me stesso. Non mi piace stare seduto davanti alla TV a dire “Wow, è bravissimo”, e poi, quando sono in campo, non cercare di fare lo stesso. Sono davvero stufo di sentire “OK, è bravissimo, fa questo e quello”. Facciamolo e basta! Abbiamo un’opportunità incredibile. Proviamoci! Non dico che dovremmo tentare cose impossibili. Ma non voglio dire “Non ci provo perché ho paura di fallire"».

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Sulla Nazionale: «Giocare un Mondiale sarebbe un sogno. Si, voglio andarci, ma dovrò fare il visto (ride, n.d.r.). Convocazione? All’inizio ci restavo male. chiedendomi perché non venissi convocato. Poi ho pensato ‘Ok Youssouf, ci sono  tanti giocatori forti nel tuo ruolo’. Devo prima fare bene con il mio club. Devo finire la stagione ancor meglio di come l’ho iniziata, le opportunità arriveranno. Dipende tutto da me».

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