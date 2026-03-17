"Prima ero un giocatore più istintivo, oggi sono più disciplinato. Cerco di rispettare meglio le consegne, di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Non è solo recuperare palloni. Bisogna anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Se l’allenatore dice qualcosa io sono a sua disposizione. Poi, se dico spontaneamente: ‘So fare anche altre cose’, e mi lasciano fare, gliele mostrerò. Tutto qui. Sto facendo un passo avanti nella mia carriera con un gigante italiano e nessuno mi vede. Non ho bisogno di questo riconoscimento, non sono uno di quei giocatori che ha bisogno di pacche sulle spalle".