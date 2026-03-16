"Scudetto? Avremmo messo tanta pressione all’Inter con una vittoria ma abbiamo avuto anche altre opportunità per giocarci lo scudetto. Non siamo contenti oggi perché non abbiamo portato a casa dei punti", queste le dichiarazioni di Pavlovic a DAZN che riassumono benissimo non solo questa partita, ma anche la stagione dei rossoneri. Con meno errori e punti buttati contro squadre alla portata del Diavolo, il Milan avrebbe potuto davvero giocarsi lo Scudetto. Ora forse è meglio guardarsi indietro e mantenere il posto 'Champions' al sicuro. Quello che non va giù oltre alla sconfitta resta il modo in cui è arrivata: ci può anche stare perdere, ma non così. Quasi tutti in campo sono sembrati svogliati e non caricati a mille da una partita così importante. Forse l'unico che si salva è Modric che ha corso tutta la gara senza mai fermarsi. Troppo poco per puntare a vincere.