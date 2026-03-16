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Milan, così addio Scudetto. Contro la Lazio atteggiamento ingiustificabile. Dov’era la ‘bava alla bocca’?

Milan, così no! Atteggiamento e approccio contro la Lazio ingiustificabili: dov'era la voglia?
Lazio-Milan 1-0, occasione per riaprire il discorso Scudetto buttata nel cestino dai rossoneri. Dov'era la bava alla bocca e la voglia? La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan 1-0, un'occasione persa dai rossoneri che non solo non rosicchiano punti all'Inter dopo il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta, ma perdono un punto dalla squadra di Chivu in testa al campionato e perdono punti da chi sta lottando per entrare in zona Champions League. Al momento il Diavolo si trova a 60 punti mentre la Juventus quinta dista 7 punti. Insomma un passo falso importante per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. La partita contro i biancocelesti è stata brutta da vedere con il Diavolo che ha giocato male senza creare molto nel primo tempo e anche nel secondo nonostante fosse già in svantaggio.

Lazio-Milan, così non va

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Oltre agli errori tecnici e tattici quello che si incolpa di più a tutto il Milan è l'atteggiamento: la squadra aveva una possibilità unica per riaprire davvero il campionato. Tutti si sarebbero aspettati undici giocatori con il coltello tra i denti, con la bava alla bocca pronti a 'mangiarsi' il campo dalla voglia di vincere e mettere pressione, quella vera, all'Inter. Niente di tutto questo: la squadra ha giocato sotto ritmo, creando poco e rischiando un'imbarcata già nel primo tempo. Si perché i rossoneri hanno chiuso sotto di un gol (Isaksen su un errore grossolano di Estupinan), ma Maldini si è mangiato un gol uno contro uno con Maignan e Taylor ha preso la traversa piena.

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"Scudetto? Avremmo messo tanta pressione all’Inter con una vittoria ma abbiamo avuto anche altre opportunità per giocarci lo scudetto. Non siamo contenti oggi perché non abbiamo portato a casa dei punti", queste le dichiarazioni di Pavlovic a DAZN che riassumono benissimo non solo questa partita, ma anche la stagione dei rossoneri. Con meno errori e punti buttati contro squadre alla portata del Diavolo, il Milan avrebbe potuto davvero giocarsi lo Scudetto. Ora forse è meglio guardarsi indietro e mantenere il posto 'Champions' al sicuro. Quello che non va giù oltre alla sconfitta resta il modo in cui è arrivata: ci può anche stare perdere, ma non così. Quasi tutti in campo sono sembrati svogliati e non caricati a mille da una partita così importante. Forse l'unico che si salva è Modric che ha corso tutta la gara senza mai fermarsi. Troppo poco per puntare a vincere.

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