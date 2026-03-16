Il quale, ora, farà bene a guardarsi alle spalle. Di Lazio-Milan ha parlato, brevemente, in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X', anche Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', che ha individuato nell'eroe del derby della scorsa settimana, Pervis Estupinan, la principale colpa di Allegri nella partita dell'Olimpico.

"Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra - ha scritto Ravezzani dopo Lazio-Milan -. Rimetterlo a sinistra è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Ardon Jashari, Youssouf Fofana, gli attuali Rafael Leão e Christian Pulisic).

In effetti, è vero che Estupinan perde il duello fisico con Isaksen in occasione del gol che costerà al Milan la partita. Ma è altrettanto vero come poi, nell'arco dei 90', i rossoneri siano apparsi molto deludenti nella proposta di gioco e nella finalizzazione. Gli attaccanti non girano e Allegri dovrà porre velocemente rimedio a questa situazione.