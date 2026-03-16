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Ravezzani: “Allegri, che errore rimettere Estupinan”. Poi però gli riconosce un gran merito

Ravezzani: 'Allegri, che errore rimettere Estupinan'. Poi però gli riconosce un gran merito
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato brevemente sul suo account social su 'X' l'esito di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico': focus, in questo tweet, su Massimiliano Allegri e la sua colpa grave
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, contro la Lazio di Maurizio Sarri nel posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 per un gol di Gustav Isaksen al 26'. Una partita non all'altezza, da parte dei rossoneri, che, invece, di riaprire la lotta Scudetto hanno addirittura consentito all'Inter di allungare in vetta alla classifica.

Lazio-Milan 1-0, così Ravezzani su Allegri

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Ed alle squadre dietro (Napoli, Como, Juventus) di avvicinarsi pericolosamente alla sua seconda posizione. La Lazio, che aveva battuto il Milan con il medesimo risultato anche in Coppa Italia, sempre nella Capitale, ha inflitto così al Diavolo la terza sconfitta stagionale in campionato, la prima in trasferta: un colpo ferale alle ambizioni del Diavolo.

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Il quale, ora, farà bene a guardarsi alle spalle. Di Lazio-Milan ha parlato, brevemente, in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'X', anche Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', che ha individuato nell'eroe del derby della scorsa settimana, Pervis Estupinan, la principale colpa di Allegri nella partita dell'Olimpico.

"Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra - ha scritto Ravezzani dopo Lazio-Milan -. Rimetterlo a sinistra è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Ardon Jashari, Youssouf Fofana, gli attuali Rafael Leão e Christian Pulisic).

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In effetti, è vero che Estupinan perde il duello fisico con Isaksen in occasione del gol che costerà al Milan la partita. Ma è altrettanto vero come poi, nell'arco dei 90', i rossoneri siano apparsi molto deludenti nella proposta di gioco e nella finalizzazione. Gli attaccanti non girano e Allegri dovrà porre velocemente rimedio a questa situazione.

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