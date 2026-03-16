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Flop Milan, la Lazio vince e frantuma i sogni Scudetto. Diavolo, stai attento dietro …

Flop Milan, la Lazio vince e frantuma i sogni Scudetto. Diavolo, stai attento dietro ...
Il Milan di Massimiliano Allegri perde, 0-1, allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri in virtù di un gol di Gustav Isaksen al 26': l'Inter è scappata a + 8 in classifica e lo Scudetto, per il Diavolo, è sempre più complicato....
Daniele Triolo Redattore 

Missione fallita, senza se e senza ma: il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro l'ottima Lazio di Maurizio Sarri e anziché accorciare a 5 punti la distanza con la vetta della classifica occupata dall'Inter, è scivolato a 8 lunghezze. Inevitabilmente sembrano sfumare i sogni Scudetto: difficile pensare di recuperarle in sole 9 giornate da qui alla fine del campionato.

Lazio-Milan 1-0, l'analisi del match dello stadio 'Olimpico'

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Il Milan si è trovato di fronte la miglior Lazio della stagione, seppur in formazione largamente rimaneggiata, sospinta dal suo pubblico, tornato allo stadio per la prima volta dopo molto tempo. Ciò, però, non deve giustificare la prestazione molle dei rossoneri di Allegri: un flop senza attenuanti nella partita più importante della stagione, quella che avrebbe riaperto tutti i giochi per il titolo. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato un Milan senza idee.

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E, come se non bastasse, troppo dedito agli errori. Clamoroso lo scivolone di Pervis Estupiñán che, al 26', ha spianato la strada a Gustav Isaksen verso il gol della vittoria biancoceleste. L'eroe del derby della scorsa settimana è tornato a vestire i panni indossati praticamente per tutto il resto della stagione. A completare la serataccia del Diavolo nella Capitale ci ha pensato l'attacco: Christian Pulisic e Rafael Leão praticamente non pervenuti.

Leão reagisce male al cambio, Allegri lo perdona

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Anzi, sì. Almeno il portoghese. Si è fatto notare nel momento della sostituzione, lamentandosi platealmente con Allegri per la sostituzione. Per il 'CorSera', nella brutta serata del Milan contro la Lazio ha inciso sicuramente l'assenza dello squalificato Adrien Rabiot, ma ciò non può bastare a spiegare una prestazione collettiva così negativa. Del suo sostituto, Ardon Jashari, il quotidiano generalista ha detto: "Fin qui i 35 milioni investiti per lui in estate per prenderlo dal Bruges sono sembrati eccessivi e ieri se n'è avuta l'ennesima conferma".

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Al termine del match, Allegri ha masticato amaro e, perdonando Leão per la reazione nel momento del cambio ("Sono cose che succedono"), ha invitato tutti alla calma, ricordando come l'obiettivo del Milan sia la qualificazione in Champions League e non lo Scudetto. Mai commento fu più indovinato come in questo momento. Anzi, realisticamente per il Milan sarà meglio guardarsi alle spalle: il Napoli è tornato a un punto di distanza, Como e Juventus fanno sentire il loro fiato sul collo.

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