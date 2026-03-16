E, come se non bastasse, troppo dedito agli errori. Clamoroso lo scivolone di Pervis Estupiñán che, al 26', ha spianato la strada a Gustav Isaksen verso il gol della vittoria biancoceleste. L'eroe del derby della scorsa settimana è tornato a vestire i panni indossati praticamente per tutto il resto della stagione. A completare la serataccia del Diavolo nella Capitale ci ha pensato l'attacco: Christian Pulisic e Rafael Leão praticamente non pervenuti.

Leão reagisce male al cambio, Allegri lo perdona — Anzi, sì. Almeno il portoghese. Si è fatto notare nel momento della sostituzione, lamentandosi platealmente con Allegri per la sostituzione. Per il 'CorSera', nella brutta serata del Milan contro la Lazio ha inciso sicuramente l'assenza dello squalificato Adrien Rabiot, ma ciò non può bastare a spiegare una prestazione collettiva così negativa. Del suo sostituto, Ardon Jashari, il quotidiano generalista ha detto: "Fin qui i 35 milioni investiti per lui in estate per prenderlo dal Bruges sono sembrati eccessivi e ieri se n'è avuta l'ennesima conferma".

Al termine del match, Allegri ha masticato amaro e, perdonando Leão per la reazione nel momento del cambio ("Sono cose che succedono"), ha invitato tutti alla calma, ricordando come l'obiettivo del Milan sia la qualificazione in Champions League e non lo Scudetto. Mai commento fu più indovinato come in questo momento. Anzi, realisticamente per il Milan sarà meglio guardarsi alle spalle: il Napoli è tornato a un punto di distanza, Como e Juventus fanno sentire il loro fiato sul collo.