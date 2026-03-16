La stagione 2026-2027 dovrà essere quella che segnerà il ritorno del Milan in Europa dopo un anno di assenza (in società, chiaramente, auspicano che sia la Champions League) e, pertanto, in vista della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti rossoneri cercano giocatori che possano potenziare - qualitativamente e numericamente - l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Tare individua il bomber per Allegri. E lo soffia alla rivale di Serie A
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Tare individua il bomber per Allegri. E lo soffia alla rivale di Serie A
Il Milan è alla ricerca di giocatori importanti che possano potenziare - numericamente e qualitativamente - l'organico rossonero nella finestra estiva di calciomercato. Lotta alle porte con i rivali storici di Inter e Juventus? Ecco la situazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA