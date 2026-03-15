Colpa di Estupinan e Allegri, ha tradito se stesso! Lazio-Milan 1-0

La domanda che lascia Lazio-Milan 1-0 è solo una: perché Massimiliano Allegri abbia deciso di cambiare completamente il modo di giocare dei rossoneri andando a prendere alto i biancocelesti e concedendo gli uno contro uno. La sensazione è che il solito Milan di questa stagione avrebbe vinto oggi, ma quella situazione, con un Pervis Estupinan che è tornato in versione disastrosa (mai andato via) ha portato alla sconfitta. Non è questione mentale, non è approccio né altro. Oggi il Milan dice addio allo Scudetto per scelte tattiche sbagliate, per la prima volta in questa stagione. Poi, certo, manca anche la prestazione di tutti: da Rafa Leao a Christian Pulisic, ormai sempre grandi assenti. Così come assente è stato Adrien Rabiot, vero uomo chiave di questa squadra e rimpiazzato da un Ardon Jashari imbarazzante. Nel video sul nostro canale YouTube, qui sotto, il commento: lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella.