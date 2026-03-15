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Errori arbitrali e classifica virtuale: cosa cambierebbe per Milan, Inter, Napoli e Juventus?

Errori arbitrali, ecco la classifica di Milan e Inter senza sviste arbitrali
Come sarebbe la classifica di Serie A di Milan e Inter senza gli errori arbitrali a favore e contro? Che cambiamenti al vertice...
Redazione

In attesa di vedere il Milan contro la Lazio di Maurizio Sarri, questa giornata di Serie A sta volgendo al termine con diversi episodi e considerazioni importanti legati alla corsa Scudetto che vede impegnate le due milanesi.

Nella giornata di ieri, come noto, l'Inter capolista ha pareggiato 1-1 a 'San Siro' contro l'Atalanta, in un match segnato dalle polemiche arbitrali. Al gol iniziale di Pio Esposito, ha risposto quello di Krstovic nel finale. Proprio il contatto Sulemana-Dumfries poco prima del gol, assieme all'episodio Scalvini-Frattesi poco dopo, hanno portato i nerazzurri a non parlare nel post-partita come segno di protesta contro le decisioni arbitrali considerate sbagliate. Ma l'Inter non è l'unica squadra ad aver subito degli episodi contro, è successo un po' a tutte.

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Considerando solamente le quattro big del campionato, ovvero Inter, Milan, Napoli e Juventus, come sarebbe un'ipotetica classifica che tiene conto degli errori a favore e contro, ponderato anche il peso che hanno avuto nel match? A questa domanda risponde la redazione di 'Qui Studio a Voi Stadio'.

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Come si vede nel post su X del direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani, la classifica del Milan cambierebbe. Considerati i vari errori accertati dall'AIA, il Milan sarebbe attualmente terzo con un punto in meno di quelli che ha, mentre l'Inter avrebbe gli stessi punti che ora ha, ovvero 68. Tra le big quella più penalizzata è la Juventus, che dovrebbe avere sei punti in più rispetto a quelli attuali. Infine, per quanto riguarda il Napoli, i casi arbitrali avuti sono stati più penalizzanti rispetto a quelli avuti a proprio favore. Per questo motivo avrebbe dovuto avere tre punti in più rispetto ai 59 attuali.

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