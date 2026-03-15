Errori arbitrali, ecco la classifica di Milan e Inter senza sviste arbitrali

Considerando solamente le quattro big del campionato, ovvero Inter, Milan, Napoli e Juventus, come sarebbe un'ipotetica classifica che tiene conto degli errori a favore e contro, ponderato anche il peso che hanno avuto nel match? A questa domanda risponde la redazione di 'Qui Studio a Voi Stadio'.

Come si vede nel post su X del direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani, la classifica del Milan cambierebbe. Considerati i vari errori accertati dall'AIA, il Milan sarebbe attualmente terzo con un punto in meno di quelli che ha, mentre l'Inter avrebbe gli stessi punti che ora ha, ovvero 68. Tra le big quella più penalizzata è la Juventus, che dovrebbe avere sei punti in più rispetto a quelli attuali. Infine, per quanto riguarda il Napoli, i casi arbitrali avuti sono stati più penalizzanti rispetto a quelli avuti a proprio favore. Per questo motivo avrebbe dovuto avere tre punti in più rispetto ai 59 attuali.