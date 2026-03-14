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Inter-Atalanta, Marelli spiega: “Su Dumfries giusto lasciar correre. Frattesi? Contatto molto leggero”

Inter-Atalanta, Marelli: 'Corrette entrambe le decisioni di Manganiello'
Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha spiegato in diretta a 'DAZN' le decisioni di Manganiello sugli episodi 'incriminati' di Inter-Atalanta: queste le sue parole
Redazione PM

L'Inter ha pareggiato in casa contro l'Atalanta, offrendo al Milan una grande occasione per portarsi a -5. I nerazzurri si sono fatti rimontare dalla 'Dea' in un finale ricco di tensione e di colpi di scena, terminato con l'espulsione di Chivu che ha esagerato con le proteste nei confronti dell'arbitro Manganiello.

Inter-Atalanta, Marelli sul contatto Dumfries-Sulemana

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Il primo episodio che ha scatenato le polemiche dell'Inter è quello che ha portato al gol di Krstovic: Sulemana tocca leggermente Dumfries, che si lascia cadere appena sente il contatto. Il direttore di gara convalida la rete e il Var, giustamente, non interviene. Di seguito, la spiegazione dell'ex arbitro Luca Marelli.

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"Non ci sono contatti bassi, l'unico è la mano appoggiata sulla schiena ma non sembra spingere. A mio parere ha fatto bene Manganiello a lasciar correre, la scelta mi sembra la più corretta perché non ci sono contatti bassi".

Marelli sul contatto tra Frattesi e Scalvini

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Pochi istanti dopo Frattesi va giù nell'area di rigore bergamasca dopo un contatto all'altezza del piede destro con Scalvini, che lo colpisce sulla suola. Anche in questo caso Manganiello lascia correre e il Var non lo richiama. È d'accordo, di nuovo, Luca Marelli: queste le sue parole.

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"Frattesi anticipa, Scalvini arriva in ritardo e tocca la gamba di Frattesi, ma vedendo l'immagine il contatto è veramente molto leggero".

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