Inter-Atalanta, Marelli: 'Corrette entrambe le decisioni di Manganiello'

"Non ci sono contatti bassi, l'unico è la mano appoggiata sulla schiena ma non sembra spingere. A mio parere ha fatto bene Manganiello a lasciar correre, la scelta mi sembra la più corretta perché non ci sono contatti bassi".
Marelli sul contatto tra Frattesi e Scalvini—
Pochi istanti dopo Frattesi va giù nell'area di rigore bergamasca dopo un contatto all'altezza del piede destro con Scalvini, che lo colpisce sulla suola. Anche in questo caso Manganiello lascia correre e il Var non lo richiama. È d'accordo, di nuovo, Luca Marelli: queste le sue parole.
LEGGI ANCHE: Milan, talenti cercasi: occhi su Zabarelli. Ecco chi è e come gioca. Qualità importanti | Video >>>
"Frattesi anticipa, Scalvini arriva in ritardo e tocca la gamba di Frattesi, ma vedendo l'immagine il contatto è veramente molto leggero".
© RIPRODUZIONE RISERVATA