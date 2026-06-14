Continua la ricerca del Milan sul mercato: servono rinforzi importanti in estate per far salire il livello della rosa in vista della prossima stagione. L'ultimo profilo sulla lista del Diavolo arriva dalla Liga spagnola: secondo quanto rivelato da Fichajes.net, ci sarebbe anche il Milan nella corsa a David Affengruber difensore centrale austriaco di proprietà dell'Elche. Il classe 2001 è arrivato in Spagna dopo l'esperienza allo Sturm Graz. La richiesta è di circa 20 milioni di euro con una concorrenza importante: si parla di Juventus, Atletico Madrid, Siviglia e anche Manchester United.

Calciomercato Milan, spunta Affengruber per la difesa

Ha collezionato 35 presenze ufficiali in campionato.

in campionato. Trovando anche 1 gol e 2 assist.

Affengruber arriva da un'ottima stagione sotto la guida dell'allenatore

Affengruber è stato uno dei difensori più continui di tutto il campionato spagnolo: il suo contratto è in scadenza a giugno 2027, il che mette l'Elche in una posizione non facile in vista dell'estate. Il prezzo, proprio perché manca una sola stagione alla scadenza, potrebbe essere più basso. Vedremo se la folta concorrenza potrà aiutare il club spagnolo nelle contrattazioni.

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