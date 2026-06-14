Nuovo profilo sul taccuino del Diavolo direttamente dalla Spagna. Il centrale è pronto al grande salto, ma la concorrenza di Juventus e big straniere è spietata: i dettagli
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Continua la ricerca del Milan sul mercato: servono rinforzi importanti in estate per far salire il livello della rosa in vista della prossima stagione. L'ultimo profilo sulla lista del Diavolo arriva dalla Liga spagnola: secondo quanto rivelato da Fichajes.net, ci sarebbe anche il Milan nella corsa a David Affengruber difensore centrale austriaco di proprietà dell'Elche. Il classe 2001 è arrivato in Spagna dopo l'esperienza allo Sturm Graz. La richiesta è di circa 20 milioni di euro con una concorrenza importante: si parla di Juventus, Atletico Madrid, Siviglia e anche Manchester United.
Calciomercato Milan, spunta Affengruber per la difesaAffengruber arriva da un'ottima stagione sotto la guida dell'allenatore Eder Sarabia:
- Ha collezionato 35 presenze ufficiali in campionato.
- Trovando anche 1 gol e 2 assist.
Affengruber è stato uno dei difensori più continui di tutto il campionato spagnolo: il suo contratto è in scadenza a giugno 2027, il che mette l'Elche in una posizione non facile in vista dell'estate. Il prezzo, proprio perché manca una sola stagione alla scadenza, potrebbe essere più basso. Vedremo se la folta concorrenza potrà aiutare il club spagnolo nelle contrattazioni.
Focus Pianeta Milan, ecco chi è AffengruberAffengruber rispecchia l'identikit del difensore moderno: potenza fisica importante e anche buone qualità tecniche, visto che è in grado di costruire la manovra dal basso, caratteristica essenziale nel calcio moderno. Al momento il Milan fa fatica proprio a trovare un giocatore del genere nella rosa: Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno altre qualità, ma nell'impostazione dal basso non sono il meglio. Se il modulo dovesse restare a tre in difesa, Affengruber potrebbe ricoprire il ruolo di braccetto destro della difesa a tre, anche sfruttando la sua abilità e la velocità nell'anticipare gli attaccanti. A 25 anni, Affengruber è al picco della sua carriera a livello fisico e il prezzo rientra perfettamente nei parametri di RedBird, visto che si parla di 20 milioni di euro. L'austriaco potrebbe essere pronto per il grande passo in una big e in un campionato importante come la Serie A.
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