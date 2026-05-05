Stagione 2022/2023, il Napoli vince lo Scudetto chiudendo la stagione con 90 punti. Milan quarto a quota 70 punti. 2023-24, l'Inter chiude prima in classifica con 94 punti. Il Diavolo di Pioli arriva sì secondo, ma distante 19 punti (fermo a 75 punti). 2024-25 è di nuovo il Napoli a vincere il campionato con 'soli' 82 punti. Milan lontanissimo all'ottavo posto, chiudendo a quota 63 punti (altri 19 punti in meno rispetto alla capolista). Nella nostra analisi non contiamo i punti di questa stagione, perché ancora deve finire (a tre giornate dalla fine i rossoneri sono lontani 15 punti dall'Inter). Nelle stagioni post Scudetto del Milan, i rossoneri hanno 'perso' 58 punti dalle varie capoliste (19 punti di media a stagione). Un numero che aumenterà al termine della stagione 2025-26. Invece di rilanciare e rinforzare il Diavolo che era tornato alla vetta, la gestione di Furlani e di RedBird ha perso sempre e progressivamente strada da chi alza i trofei negli ultimi anni (ovvero Napoli e Inter). Serve un cambio di marcia importante, anche perché i tifosi sono stanchi di vedere gli altri vincere e di sentire parlare di bilanci e fattori economici. Il pubblico rossonero è abituato a trionfare e dominare, in Italia (19 Scudetti) e in Europa (7 Champions League).