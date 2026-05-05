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Pellegatti sicuro: “Oggi il Milan è un contenitore vuoto, in totale crisi”

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La partita contro il Sassuolo ha lasciato sgomenti moltissime persone del mondo del calcio: a parlarne è stato anche Carlo Pellegatti...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo, ma il risultato non è stato uno dei migliori, anzi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo di Fabio Grosso, campione del Mondo nel 2006, ha battuto al formazione di Allegri per 2-0 grazie ai gol di Berardi e Laurentiè, complicando così il cammino verso la Champions dei rossoneri che, ora come ora, sono chiamati a centrare due vittorie su 3.

Quest'oggi, sul proprio canale Youtube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dai rossoneri, evidenziando anche (secondo lui) un malessere presente che la squadra si sta portando dietro da un po' di partite. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan, parla Pellegatti

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"Oggi il Milan è un contenitore vuoto. La sconfitta contro il Sassuolo ha evidenziato un malessere che ci si sta portando dietro da cinque partite. Un gol nelle ultime cinque, quattro punti su 15 portati a casa. Se si fosse un cavallo, bisognerebbe portarlo al prato. Le lacune a Reggio Emilia si sono evidenziate su tutti i punti di vista: manovra, gioco, fisico. È un Milan totalmente in crisi, non sappiamo quale saranno le iniziative che voglia prendere Allegri per cercare di fermare questa emorragia di gioco e dei singoli: oggi non c'è un giocatore, anche cambiando gli attaccanti, che raggiunga la sufficienza"

Considerazioni

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Le parole, 'dure, di Pellegatti, fotografano benissimo il momento che il Milan sta passando. Nonostante un avvocato di stagione positivo, nel lungo cammino i rossoneri hanno faticato moltissimo, soprattutto con squadre di media-bassa classifica, lasciando per strada punti molto importanti per quella che, 'all'epoca', era la lotta scudetto.

Ad oggi, i rossoneri sembrano aver perso solidità. Ma cosa bisogna fare? La prima cosa da ritrovare è la fiducia, per poi proseguire verso una direzione chiara: senza questi due, importanti, elementi, di strada non ne verrà fatta moltissima...

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