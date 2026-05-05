La partita contro il Sassuolo ha lasciato sgomenti moltissime persone del mondo del calcio: a parlarne è stato anche Carlo Pellegatti...

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in campo, ma il risultato non è stato uno dei migliori, anzi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo di Fabio Grosso, campione del Mondo nel 2006, ha battuto al formazione di Allegri per 2-0 grazie ai gol di Berardi e Laurentiè, complicando così il cammino verso la Champions dei rossoneri che, ora come ora, sono chiamati a centrare due vittorie su 3.