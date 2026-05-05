Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan, parla Pellegatti—
"Oggi il Milan è un contenitore vuoto. La sconfitta contro il Sassuolo ha evidenziato un malessere che ci si sta portando dietro da cinque partite. Un gol nelle ultime cinque, quattro punti su 15 portati a casa. Se si fosse un cavallo, bisognerebbe portarlo al prato. Le lacune a Reggio Emilia si sono evidenziate su tutti i punti di vista: manovra, gioco, fisico. È un Milan totalmente in crisi, non sappiamo quale saranno le iniziative che voglia prendere Allegri per cercare di fermare questa emorragia di gioco e dei singoli: oggi non c'è un giocatore, anche cambiando gli attaccanti, che raggiunga la sufficienza"
Considerazioni—
Le parole, 'dure, di Pellegatti, fotografano benissimo il momento che il Milan sta passando. Nonostante un avvocato di stagione positivo, nel lungo cammino i rossoneri hanno faticato moltissimo, soprattutto con squadre di media-bassa classifica, lasciando per strada punti molto importanti per quella che, 'all'epoca', era la lotta scudetto.
Ad oggi, i rossoneri sembrano aver perso solidità. Ma cosa bisogna fare? La prima cosa da ritrovare è la fiducia, per poi proseguire verso una direzione chiara: senza questi due, importanti, elementi, di strada non ne verrà fatta moltissima...
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