Medie e dati estremamente preoccupanti, come lo è il gioco che, come detto, non si vede dalla trasferta di Bologna. E questi risultati scadenti hanno fatto sì che il Milan sia ora risucchiato nella corsa al quarto posto (specialmente se la Roma dovesse vincere contro la Fiorentina questa sera). Quali potrebbero essere le cause? Sicuramente c'è una componente mentale: la sconfitta con la Lazio e l'addio alla possibile rimonta sull'Inter, ha tolto una motivazione importante per tutto il Milan, che in troppe occasioni è sembrato entrare in campo senza nulla da giocarsi. E invece la Champions League deve essere ancora conquistata. La seconda causa si può trovare nel rendimento fisico della squadra: Allegri ha vinto tantissime partite in un modo. Chiudendosi in difesa nei primi tempi e sfruttando poi la corsa e l'aggressività dei suoi giocatori per attaccare nelle riprese, dando spazio alla migliore forma fisica del Milan rispetto agli avversari. Nella prima parte di stagione, i rossoneri volavano e si vedeva chiaramente. Ora c'è un calo nettissimo: tutti sembrano sulle gambe, senza spunti, senza cattiveria e senza aggressività. E senza correre a tutta, questo Milan di Allegri non riesce a creare in attacco e a difendersi. Il punto di domanda resta: come è stata fatta la preparazione in estate? C'è stato qualche errore? Viste le prestazioni recenti di tutto il Diavolo la risposta ad entrambe le domande sembrerebbe essere un si.