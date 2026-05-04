Sassuolo-Milan 2-0, Allegri: "Champions alla portata, servono due vittorie" — Allegri lo ha candidamente ammesso dopo Sassuolo-Milan, senza troppi giri di parole. Ha anche però invitato tutti a non perdere la calma ed a confermare la fiducia, anche se Como e, soprattutto, Roma, rischiano di soffiare al Diavolo il posto nella prossima edizione della Champions League.

Oggi i giocatori riposeranno, da domani a Milanello si inizierà a preparare al meglio Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro'. Ma senza allenamenti 'punitivi' in più né ritiro. «Stare in ritiro - ha puntualizzato Allegri dopo Sassuolo-Milan - non servirebbe assolutamente a niente. Dobbiamo mostrare maturità ed equilibrio per non rischiare di buttare via dieci mesi di lavoro. L’obiettivo di qualificarci per la Champions resta alla portata e per centrarlo ci servono due vittorie nelle prossime tre gare. Bisogna restare uniti e preparare la partita di domenica contro l’Atalanta nel miglior modo possibile».

Girone di ritorno terrificante — Come uscire da questa crisi, francamente, è da capire. Che sia solo una questione mentale? O centra anche la preparazione fisica? Sicuramente il Milan nel girone di ritorno è scomparso: 5 sconfitte nelle ultime 10 partite, con soli 7 tiri in porta. Sette tiri negli ultimi due mesi: è qualcosa di stupefacente. Per preparare la gara con l'Atalanta non servirà un ritiro, ok, ma una lavata di capo sì. I giocatori hanno perso fame e mordente. Allo staff tecnico e ad Allegri il compito di rivitalizzarli, costi quel che costi.

Milan, domenica storta: senza Modric è notte fonda — L'assenza di Luka Modrić è pesata molto, così come l'astinenza di tutti gli attaccanti. Ieri il Milan di Allegri si è persino superato, riuscendo a non tirare praticamente mai nello specchio della porta. «I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo: c’è una differenza tra la prima e la seconda parte del campionato, ma è inutile pensarci. Questa è stata una domenica ‘storta’, con tanti errori. L’ansia e il nervosismo però non ci aiuteranno. E’ il momento di mantenere la calma, correggere gli errori e lavorare. Dalle difficoltà ci si rialza prendendosi delle responsabilità e avendo un atteggiamento positivo. Il destino è nelle nostre mani: ci siamo giocati un jolly e ora dobbiamo restare concentrati», il commento dell'allenatore livornese.

L'obiettivo, dunque, è cercare di tornare in carreggiata e di riprendere a macinare punti, altrimenti la Champions rischia di saltare e, come preannunciato da Allegri alla vigilia di Sassuolo-Milan, entrare o no in Champions 'sposta' il mercato di 100 milioni di euro. E questo Milan non può permettersi di perdere ulteriore quota rispetto alle squadre che già adesso gli sono davanti.