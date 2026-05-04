Milan, rivoluzione Allegri: 4 colpi Champions per lo Scudetto. Da Goretzka al bomber da 20 gol: ecco la lista
Sassuolo-Milan 2-0, Ravezzani affonda il dito nella piaga—
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', dopo aver sottolineato come le colpe di questa situazione, oltre che di Allegri e dei giocatori rossoneri, sia della proprietà (Gerry Cardinale) e della società (Giorgio Furlani), in un altro post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' ha rincarato la dose su quanto - non - visto in campo.
"Il Milan è una squadra alla deriva", ha esordito, laconico, Ravezzani. "Allegri aveva previsto un finale di stagione in crescita, invece la squadra ha segnato un gol nelle ultime 6. Christian Pulisic e Rafael Leão impresentabili, i sostituti peggio. Fikayo Tomori isterico e non è la prima volta: Allegri doveva cambiarlo. Ardon Jashari debole", il giudizio del famoso giornalista sportivo. E obiettivamente risulta anche impossibile provare a contraddirlo.
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