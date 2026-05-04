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SASSUOLO-MILAN

Ravezzani: “Milan, squadra alla deriva. Pulisic e Leao impresentabili. Jashari debole”

Ardon Jashari, centrocampista AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ci è andato giù duro sul Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto ieri sul campo del Sassuolo (0-2) e incapace di tirare in porta praticamente per tutta la partita
Daniele Triolo Redattore 

Periodo nero, questo, per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera ha incassato, infatti, la sua quarta sconfitta nelle ultime sette partite - dopo quelle contro Lazio, Napoli e Udinese - crollando (0-2) ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium', sul campo del sorprendente Sassuolo di Fabio Grosso.

I soliti Domenico Berardi e Armand Laurienté, rispettivamente al 12° gol in 20 partite e al 5° in 5 gare contro il Diavolo, hanno abbattuto le scarse resistenze di un Milan costretto a giocare, per giunta, in dieci uomini dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione.

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Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', dopo aver sottolineato come le colpe di questa situazione, oltre che di Allegri e dei giocatori rossoneri, sia della proprietà (Gerry Cardinale) e della società (Giorgio Furlani), in un altro post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' ha rincarato la dose su quanto - non - visto in campo.

"Il Milan è una squadra alla deriva", ha esordito, laconico, Ravezzani. "Allegri aveva previsto un finale di stagione in crescita, invece la squadra ha segnato un gol nelle ultime 6. Christian Pulisic e Rafael Leão impresentabili, i sostituti peggio. Fikayo Tomori isterico e non è la prima volta: Allegri doveva cambiarlo. Ardon Jashari debole", il giudizio del famoso giornalista sportivo. E obiettivamente risulta anche impossibile provare a contraddirlo.

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