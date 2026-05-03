Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Luka Modric e del suo infortunio subito contro la Juventus, annunciando di fatto che la sua stagione in maglia rossonera potrebbe essere finita. Come noto, durante Milan-Juventus il croato è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo dopo un durissimo scontro aereo con Manuel Locatelli. Modric ha riportato la rottura dello zigomo e conseguente operazione chirurgica.
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Milan, Modric di nuovo in campo in questa stagione? Ecco cosa potrebbe succedere
La stagione di Luka Modric con la maglia del Milan potrebbe non essere ancora finita: ecco l'ultima ipotesi sul ritorno in campo del croato
L'ipotesi per il ritorno di Modric in Milan-Cagliari—
Ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Modric potrebbe tornare in campo nell'ultima di campionato contro il Cagliari. Per la 'Rosea', infatti, c'è la possibilità che il croato (al centro di voci sul rinnovo col Milan) si riveda a 'San Siro'. L'idea che sta prendendo piede riguarda l'utilizzo di una speciale maschera protettiva per l'ultima gara dell'anno. Il quotidiano sottolinea che per ora rimane un'ipotesi. Nel frattempo, il croato proseguirà il precorso di riabilitazione a Milanello nei prossimi giorni: importante segnale per rimanere accanto alla squadra nel momento decisivo per la qualificazione in Champions. Nelle prossime settimane sono attese novità.
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