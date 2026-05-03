Durante la conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato di Luka Modric e del suo infortunio subito contro la Juventus, annunciando di fatto che la sua stagione in maglia rossonera potrebbe essere finita. Come noto, durante Milan-Juventus il croato è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo dopo un durissimo scontro aereo con Manuel Locatelli. Modric ha riportato la rottura dello zigomo e conseguente operazione chirurgica.