PIANETAMILAN partite probabili formazioni Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Nkunku scavalca Pulisic, novità in difesa. Allegri cambia

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Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Nkunku scavalca Pulisic, novità in difesa. Allegri cambia

Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di Allegri
Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri cerca la qualificazione in Champions League e cambia in vista della partita di oggi. Ecco le mosse dell'allenatore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo agli sgoccioli della stagione 2025-26: restano quattro partite al termine e il Milan cerca punti per la Champions League. Mancano due vittorie per conquistare matematicamente la qualificazione, a prescindere dai risultati delle altre squadre. Prima tappa delle ultime partite e contro il Sassuolo: gara in programma oggi, domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00, presso il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Massimiliano Allegri è pronto a cambiare, specialmente per dare una marcia in più al suo attacco, in difficoltà in questa fase della stagione. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

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Partiamo dal Sassuolo: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Berardi torna a disposizione dopo le giornate di squalifica e dovrebbe giocare subito titolare in attacco insieme a Pinamonti e Laurientè. Turati verso la conferma tra i pali, mentre in difesa Garcia potrebbe giocare a sinistra. A destra pronto Walukiewicz con Idzes e Muharemovic inamovibili al centro. Centrocampo con Thorstvedt, Matic e Koné (nome accostato di recente al Milan per il futuro).

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Allegri invece cambia: Modrić non è a disposizione. Operazione al viso dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus 0-0 e stagione finita (se ne riparla per i Mondiali 2026). Al suo posto dovrebbe giocare Jashari. Centrocampo completato da Rabiot e Fofana. Nessun cambio in difesa: Tomori, Gabbia e Pavlović davanti a Maignan. Estupiñán dovrebbe giocare titolare al posto di Bartesaghi: il classe 2005 non è sembrato al massimo nelle ultime partite e potrebbe avere bisogno di riposo. A destra confermato Saelemaekers. Occhio poi alla mossa per l'attacco: Leão non si tocca, ma Nkunku è favorito per prendere il posto di Pulisic. Allegri cerca una sferzata viste le difficoltà nel reparto (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol). Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

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SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

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