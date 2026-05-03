Milan, le possibili scelte di Allegri

Allegri invece cambia: Modrić non è a disposizione. Operazione al viso dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus 0-0 e stagione finita (se ne riparla per i Mondiali 2026). Al suo posto dovrebbe giocare Jashari. Centrocampo completato da Rabiot e Fofana. Nessun cambio in difesa: Tomori, Gabbia e Pavlović davanti a Maignan. Estupiñán dovrebbe giocare titolare al posto di Bartesaghi: il classe 2005 non è sembrato al massimo nelle ultime partite e potrebbe avere bisogno di riposo. A destra confermato Saelemaekers. Occhio poi alla mossa per l'attacco: Leão non si tocca, ma Nkunku è favorito per prendere il posto di Pulisic. Allegri cerca una sferzata viste le difficoltà nel reparto (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol). Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.