Milan, le possibili scelte di Allegri—
Allegri invece cambia: Modrić non è a disposizione. Operazione al viso dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus 0-0 e stagione finita (se ne riparla per i Mondiali 2026). Al suo posto dovrebbe giocare Jashari. Centrocampo completato da Rabiot e Fofana. Nessun cambio in difesa: Tomori, Gabbia e Pavlović davanti a Maignan. Estupiñán dovrebbe giocare titolare al posto di Bartesaghi: il classe 2005 non è sembrato al massimo nelle ultime partite e potrebbe avere bisogno di riposo. A destra confermato Saelemaekers. Occhio poi alla mossa per l'attacco: Leão non si tocca, ma Nkunku è favorito per prendere il posto di Pulisic. Allegri cerca una sferzata viste le difficoltà nel reparto (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol). Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.
Sassuolo-Milan, probabili formazioni—
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
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