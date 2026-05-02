Il Milan sfiderà domani il Sassuolo: per i rossoneri una gara estremamente importante. Non contando i risultati di chi è dietro (Roma contro la Fiorentina e Como contro il Napoli), ai rossoneri mancano sei punti per garantirsi un posto nella prossima Champions League. Mancano quattro partite al termine della Serie A e ogni sfida ora è fondamentale per centrare l'obiettivo stagionale del Diavolo. Per questo, le scelte di Massimiliano Allegri sono davvero importantissime. In attacco ci potrebbe essere un cambio significativo: panchina per Pulisic, dentro dal primo minuto Nkunku.
SASSUOLO-MILAN
Sassuolo-Milan, tocca a Nkunku: i numeri di Pulisic possono spiegare la scelta di Allegri
Sassuolo-Milan, Nkunku e un'altra possibilità da titolare
Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in campionato di Pulisic sono fermi a quota 7.47 con un dato che fa riflettere: quello sui tiri in porta. L'ultimo risale alla sconfitta contro la Lazio: Torino, Napoli, Udinese, Verona e Juventus. In queste partite, il numero 11 rossonero non ha mai tirato nello specchio della porta avversaria. I gol in campionato restano 8, segnati tutti prima del 2026. Lo statunitense ha giocato 18 dal primo minuto in stagione, ma non sta ritrovando il grande smalto visto nella primissima parte con Allegri. Nel 3-5-2 sta faticando anche Pulisic. E Nkunku? Rispetto all'ex Borussia Dortmund, ha giocato titolare in campionato 12 volte, trovando il gol 5 volte con XG a quota 6.79. Nkunku non gioca da titolare da Napoli-Milan 1-0 di inizio aprile. Un cambio per dare la scossa a un attacco che sta segnando pochissimo (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol), potrebbe essere la mossa giusta, puntando sempre su Rafael Leão come faro offensivo.
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