Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in campionato di Pulisic sono fermi a quota 7.47 con un dato che fa riflettere: quello sui tiri in porta. L'ultimo risale alla sconfitta contro la Lazio: Torino, Napoli, Udinese, Verona e Juventus. In queste partite, il numero 11 rossonero non ha mai tirato nello specchio della porta avversaria. I gol in campionato restano 8, segnati tutti prima del 2026. Lo statunitense ha giocato 18 dal primo minuto in stagione, ma non sta ritrovando il grande smalto visto nella primissima parte con Allegri. Nel 3-5-2 sta faticando anche Pulisic. E Nkunku? Rispetto all'ex Borussia Dortmund, ha giocato titolare in campionato 12 volte, trovando il gol 5 volte con XG a quota 6.79. Nkunku non gioca da titolare da Napoli-Milan 1-0 di inizio aprile. Un cambio per dare la scossa a un attacco che sta segnando pochissimo (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol), potrebbe essere la mossa giusta, puntando sempre su Rafael Leão come faro offensivo.