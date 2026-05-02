Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Sassuolo-Milan: orario e data
Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026 al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia.
Dove vedere il Milan in diretta tv—
Sassuolo-Milan verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Sassuolo-Milan su DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Brocchi.
Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming—
E’ possibile vedere Sassuolo-Milan in diretta anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android. La partita verrà trasmessa - in differita dopo le ore 23:30 - anche da Milan TV, App disponibile nel bouquet sempre di DAZN.
Su PianetaMilan Live Reaction e Diretta testuale—
Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle ore 14:55. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!
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