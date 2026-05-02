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Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?
Domani, domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Ecco come e dove vedere il match dei rossoneri in diretta tv e online in streaming su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sassuolo-Milan è una sfida storicamente ostica per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri arriverà all'appuntamento al terzo posto in classifica, a quota 67 punti (dietro al Napoli di Antonio Cont), mentre il Sassuolo di Grosso sta giocando una grandissima stagione ed è a quota 46 punti, decima in classifica.

Pertanto, in caso di vittoria del Diavolo, mancherebbero solo tre punti per avere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming, con l'orario del match e le informazioni più importanti.

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Sassuolo-Milan: orario e data

Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026 al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia.

Dove vedere il Milan in diretta tv

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Sassuolo-Milan verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Sassuolo-Milan su DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Brocchi.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sassuolo-Milan, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Sassuolo-Milan in diretta anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android. La partita verrà trasmessa - in differita dopo le ore 23:30 - anche da Milan TV, App disponibile nel bouquet sempre di DAZN.

Su PianetaMilan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle ore 14:55. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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