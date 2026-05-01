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SERIE A

Operazione al ginocchio sinistro per Pavoletti: salta Milan-Cagliari di fine campionato

Leonardo Pavoletti attaccante Cagliari
In vista di Milan-Cagliari di fine campionato, si registra l'assenza annunciata di Leonardo Pavoletti a causa di un'operazione al ginocchio
Redazione

Si avvicina la fine del campionato di Serie A 2025/26. Mancano solo quattro partite e per il Milan l'obiettivo è a un passo. Per avere la certezza della Champions League sono ancora necessari 6 punti nelle ultime quattro gare dell'anno. L'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri l'ha ribadito più volte: l'obiettivo si può raggiungere anche all'ultima giornata. Chiaramente, nessuno si augura succeda questo. Trovare i tre punti domenica contro il Sassuolo sarebbe un mattoncino importante da impilare per i rossoneri. Ma nel caso in cui serva arrivare all'ultima partita, quindi Milan-Cagliari, con i sardi che a quel punto saranno sicuri della salvezza, dovranno fare a meno di Leonardo Pavoletti.

L'attaccante del Cagliari si è sottoposto nelle ultime ore a un'operazione chirurgica al ginocchio sinistro che non gli permetterà di finire la stagione in campo. Questo è il comunicato del club sardo:

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"A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L’operazione di cleaning articolare, effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente".

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