Giornata intensa a Casa Milan, dove la dirigenza è completamente immersa nel calciomercato. Il lavoro, infatti, si sviluppa su più tematiche: dalla gestione dei giovani talenti del vivaio fino ai grandi obiettivi per la difesa. Da non dimenticare il centrocampo sotto estrema osservazione: se Modric decidesse di restare, ecco chi potrebbe salutare i colori rossoneri. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, sirene bianconere per Comotto?

Ilsta lavorando per brindare due dei suoi gioielli:entrambi classe 2008. In un incontro con i loro agenti, il club rossonero ha confermato chenuovo allenatore, li valuterà durante il ritiro estivo per poi decidere se inserirli in prima squadra o mandarli nuovamente in prestito.

Parallelamente però, il Milan vuole rinnovare i loro contratti in scadenza nel 2028, fino al 2031 con adeguamento dell'ingaggio. Comotto, reduce da una buonissima stagione allo Spezia, è il profilo che ha attirato di più l' interesse delle big in Serie A: il Milan infatti ha rifiutato un'offerta da ben 15 milioni di euro dalla Juventus e ha respinto anche il pressing del Bologna.

Milan, niente Goretzka, ma il tedesco può arrivare comunque in Italia

svincolato dopo gli anni alè stato molto vicino alche aveva trovato un accordo nei mesi scorsi per un contratto triennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia però, è mancata la fumata bianca a causa della qualificazione innon raggiunta e dei successivi cambiamenti societari che hanno fatto saltare poi l'operazione definitivamente.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio però, attualmente il centrocampista tedesco potrebbe sbarcare comunque nel Belpaese: la Juventus infatti ha riallacciato i contatti con il centrocampista, anche se non rappresenta comunque una priorità per Luciano Spalletti.

Ecco chi 'deciderà ' il centrocampo del Milan

Il futuro del centrocampo delverrà deciso daSe il croato resterà, uno trapotrebbe essere ceduto per evitare un affollamento nel ruolo di regista. Il nuovo allenatorevaluterà entrambi durante il ritiro estivo, prima di scegliere chi è che sarà ufficialmente il vice Modric.

A far discutere anche il futuro di Youssouf Fofana, che resta apertissimo: il Milan lo considera importante ma non incedibile. In club, infatti, potrebbe lasciarlo partire davanti ad un'offerta adeguata. E' invece già deciso l'addio di Warren Bondo, che non rientra più nei piani del club.

Il Milan sogna Van Dijk

Dopo il quasi arrivo diilcontinua cercare un altro difensore di altissimo livello. Oltre ail grande sogno dei rossoneri resta comunqueIl centrale delha il contratto in scadenza nel 2027 e, potrebbe prendere in considerazione di fare una nuova esperienza in un campionato diverso. Ma quali Ono gli cogli principali?

L'ostacolo più grande è proprio l'ingaggio: il Milan sarebbe pronto ad offrirgli un biennale da 7 milioni a stagione, molto inferiore rispetto agli attuali 11,5 percepiti in Inghilterra. L'operazione, però, dipenderà soprattutto dalla volontà dell'olandese di trasferirsi a Milano: se il calciatore aprisse il trasferimento il diavolo di tratterrebbe con il Liverpool per trovare un'intesa sul cartellino.