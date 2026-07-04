Le ultime notizie di calciomercato: dal sogno van Dijk, con il club che potrebbe trattare, fino al rinovo a centrocampo. Ecco le top news di oggi
Calciomercato, quanti campioni in scadenza di contratto | VIDEO
Giornata intensa a Casa Milan, dove la dirigenza è completamente immersa nel calciomercato. Il lavoro, infatti, si sviluppa su più tematiche: dalla gestione dei giovani talenti del vivaio fino ai grandi obiettivi per la difesa. Da non dimenticare il centrocampo sotto estrema osservazione: se Modric decidesse di restare, ecco chi potrebbe salutare i colori rossoneri. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
Calciomercato Milan, sirene bianconere per Comotto?Il Milan sta lavorando per brindare due dei suoi gioielli: Christian Comotto e Francesco Camarda, entrambi classe 2008. In un incontro con i loro agenti, il club rossonero ha confermato che Rúben Amorim, nuovo allenatore, li valuterà durante il ritiro estivo per poi decidere se inserirli in prima squadra o mandarli nuovamente in prestito.
Parallelamente però, il Milan vuole rinnovare i loro contratti in scadenza nel 2028, fino al 2031 con adeguamento dell'ingaggio. Comotto, reduce da una buonissima stagione allo Spezia, è il profilo che ha attirato di più l' interesse delle big in Serie A: il Milan infatti ha rifiutato un'offerta da ben 15 milioni di euro dalla Juventus e ha respinto anche il pressing del Bologna.
Milan, niente Goretzka, ma il tedesco può arrivare comunque in ItaliaLeon Goretzka, svincolato dopo gli anni al Bayern Monaco, è stato molto vicino al Milan che aveva trovato un accordo nei mesi scorsi per un contratto triennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia però, è mancata la fumata bianca a causa della qualificazione in Champions League non raggiunta e dei successivi cambiamenti societari che hanno fatto saltare poi l'operazione definitivamente.
Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio però, attualmente il centrocampista tedesco potrebbe sbarcare comunque nel Belpaese: la Juventus infatti ha riallacciato i contatti con il centrocampista, anche se non rappresenta comunque una priorità per Luciano Spalletti.
Ecco chi 'deciderà ' il centrocampo del MilanIl futuro del centrocampo del Milan verrà deciso da Luka Modrić. Se il croato resterà, uno tra Samuele Ricci e Ardon Jashari potrebbe essere ceduto per evitare un affollamento nel ruolo di regista. Il nuovo allenatore Rúben Amorim valuterà entrambi durante il ritiro estivo, prima di scegliere chi è che sarà ufficialmente il vice Modric.
A far discutere anche il futuro di Youssouf Fofana, che resta apertissimo: il Milan lo considera importante ma non incedibile. In club, infatti, potrebbe lasciarlo partire davanti ad un'offerta adeguata. E' invece già deciso l'addio di Warren Bondo, che non rientra più nei piani del club.
Il Milan sogna Van DijkDopo il quasi arrivo di Mario Gila, il Milan continua cercare un altro difensore di altissimo livello. Oltre a Gonçalo Inácio, il grande sogno dei rossoneri resta comunque Virgil van Dijk. Il centrale del Liverpool ha il contratto in scadenza nel 2027 e, potrebbe prendere in considerazione di fare una nuova esperienza in un campionato diverso. Ma quali Ono gli cogli principali?
L'ostacolo più grande è proprio l'ingaggio: il Milan sarebbe pronto ad offrirgli un biennale da 7 milioni a stagione, molto inferiore rispetto agli attuali 11,5 percepiti in Inghilterra. L'operazione, però, dipenderà soprattutto dalla volontà dell'olandese di trasferirsi a Milano: se il calciatore aprisse il trasferimento il diavolo di tratterrebbe con il Liverpool per trovare un'intesa sul cartellino.
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