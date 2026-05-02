PIANETAMILAN partite probabili formazioni Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per Allegri

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Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per Allegri

Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per Allegri
Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri deve fare a meno del suo fare a centrocampo e prepara cambi in ogni reparto per la partita. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano solo quattro partite al termine della stagione e il Milan punta a chiudere il prima possibile la questione Champions League. Ai rossoneri servono 6 punti per avere la matematica certezza di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. Il rush finale della Serie A 2025-26, parte in casa del Sassuolo: partita in programma domani domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00. Le scelte di Massimiliano Allegri saranno molto importanti: il Diavolo non deve fallire e deve tornare da Reggio Emilia con tre punti in più in classifica. Roma e Como, al momento quinte, sfideranno Fiorentina e Napoli. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

Sassuolo, Grosso ritrova Berardi

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Partiamo dalla squadra di casa: come riporta il sito di Sky Sport, Grosso ritrova Berardi dopo le giornate di squalifica e va verso il tridente formato dall'esterno italiano, Pinamonti e Laurientè. In porta dovrebbe giocare ancora Turati, mentre in difesa potrebbe trovare spazio Garcia sulla fascia sinistra. A destra pronto Walukiewicz con Idzes e Muharemovic al centro. Centrocampo con Thorstvedt, Matic e Koné (obiettivo di mercato del Milan).

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Milan, Allegri prepara qualche cambio

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Cambi in vista per il Milan di Allegri: Modrić ha finito la sua stagione in Italia. Operazione al viso dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus 0-0. Al suo posto pronto Jashari che dovrebbe completare il centrocampo con Rabiot e Fofana. In difesa non cambia nulla con Tomori, Gabbia e Pavlović davanti a Maignan. Secondo Sky Sport a sinistra potrebbe giocare Estupiñán al posto di un Bartesaghi in calo nelle ultime partite. A destra sempre Saelemaekers. Altro cambio possibile in attacco: Leão non si tocca, ma Nkunku potrebbe prendere il posto di Pulisic al suo fianco. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

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SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

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