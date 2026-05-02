Mancano solo quattro partite al termine della stagione e il Milan punta a chiudere il prima possibile la questione Champions League. Ai rossoneri servono 6 punti per avere la matematica certezza di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. Il rush finale della Serie A 2025-26, parte in casa del Sassuolo: partita in programma domani domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00. Le scelte di Massimiliano Allegri saranno molto importanti: il Diavolo non deve fallire e deve tornare da Reggio Emilia con tre punti in più in classifica. Roma e Como, al momento quinte, sfideranno Fiorentina e Napoli. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.