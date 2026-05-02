Milan, Allegri prepara qualche cambio—
Cambi in vista per il Milan di Allegri: Modrić ha finito la sua stagione in Italia. Operazione al viso dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus 0-0. Al suo posto pronto Jashari che dovrebbe completare il centrocampo con Rabiot e Fofana. In difesa non cambia nulla con Tomori, Gabbia e Pavlović davanti a Maignan. Secondo Sky Sport a sinistra potrebbe giocare Estupiñán al posto di un Bartesaghi in calo nelle ultime partite. A destra sempre Saelemaekers. Altro cambio possibile in attacco: Leão non si tocca, ma Nkunku potrebbe prendere il posto di Pulisic al suo fianco. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.
Sassuolo-Milan, probabili formazioni—
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
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