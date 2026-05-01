Allegri, nella marcia di avvicinamento a Sassuolo-Milan, ha anche un dubbio di formazione, sulla fascia sinistra del suo 3-5-2, tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán, mentre in attacco potrebbe esserci un avvicendamento. Giocherà sicuramente Rafael Leão, ma chi sarà al suo fianco? Al momento si giocano una maglia lo statunitense Christian Pulisic e il francese Christopher Nkunku. Le quotazioni di quest'ultimo sembrano in rialzo ma, ad oggi, diamo ancora in pole 'Capitan America'. Questa, dunque, la probabile formazione del Milan per la trasferta in casa del Sassuolo!
Diavolo, così in campo al 'Mapei Stadium' per il match Champions?—
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi (Estupiñán); Pulisic (Nkunku), R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán (Bartesaghi), Füllkrug, Giménez, Nkunku (Pulisic). Allenatore: Allegri.
Pericolo giallo per il Milan: squalifica in caso di ammonizione per cinque giocatori—
Occhio alla situazione diffidati in casa rossonera. Sono ben cinque, infatti, i calciatori sotto diffida che saranno presenti, tra campo e panchina, in distinta per il match contro i neroverdi. Si tratta degli esterni Alexis Saelemaekers, Zachary Athekame e Pervis Estupiñán; del centrocampista Youssouf Fofana e dell'attaccante Rafael Leão. Nel caso in cui uno di loro rimediasse un'ammonizione domenica, salterebbe Milan-Atalanta del successivo turno di campionato per squalifica.
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