PIANETAMILAN partite probabili formazioni Formazione Sassuolo-Milan, la decisione di Allegri: fuori un big, scatta finalmente la sua ora

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Formazione Sassuolo-Milan, la decisione di Allegri: fuori un big, scatta finalmente la sua ora

Sassuolo-Milan di Serie A, la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si disputerà Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium': ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri secondo gli ultimi 'rumors' che abbiamo raccolto sul tema
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si disputerà - al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia - la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri non dovranno sbagliare: dopo il pareggio interno contro la Juventus (0-0) dell'ultimo turno di campionato, infatti, a Mike Maignan e compagni bastano 6 punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La probabile formazione di Allegri per Sassuolo-Milan

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Farne 3 già in Emilia contro i neroverdi di Fabio Grosso sarebbe tanta roba per un Milan, quello di Massimiliano Allegri, che arriverà all'appuntamento con un grande assente, Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, operato per una frattura allo zigomo sinistro, ha terminato anzitempo la sua stagione. Secondo i 'rumors' di formazione che abbiamo raccolto in queste ore in vista di Sassuolo-Milan, al suo posto, in cabina di regia, dovrebbe avere una chance lo svizzero Ardon Jashari.

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Allegri, nella marcia di avvicinamento a Sassuolo-Milan, ha anche un dubbio di formazione, sulla fascia sinistra del suo 3-5-2, tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán, mentre in attacco potrebbe esserci un avvicendamento. Giocherà sicuramente Rafael Leão, ma chi sarà al suo fianco? Al momento si giocano una maglia lo statunitense Christian Pulisic e il francese Christopher Nkunku. Le quotazioni di quest'ultimo sembrano in rialzo ma, ad oggi, diamo ancora in pole 'Capitan America'. Questa, dunque, la probabile formazione del Milan per la trasferta in casa del Sassuolo!

Diavolo, così in campo al 'Mapei Stadium' per il match Champions?

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi (Estupiñán); Pulisic (Nkunku), R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán (Bartesaghi), Füllkrug, Giménez, Nkunku (Pulisic). Allenatore: Allegri.

Pericolo giallo per il Milan: squalifica in caso di ammonizione per cinque giocatori

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Occhio alla situazione diffidati in casa rossonera. Sono ben cinque, infatti, i calciatori sotto diffida che saranno presenti, tra campo e panchina, in distinta per il match contro i neroverdi. Si tratta degli esterni Alexis Saelemaekers, Zachary Athekame e Pervis Estupiñán; del centrocampista Youssouf Fofana e dell'attaccante Rafael Leão. Nel caso in cui uno di loro rimediasse un'ammonizione domenica, salterebbe Milan-Atalanta del successivo turno di campionato per squalifica.

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