Allegri, nella marcia di avvicinamento a Sassuolo-Milan, ha anche un dubbio di formazione, sulla fascia sinistra del suo 3-5-2 , tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán , mentre in attacco potrebbe esserci un avvicendamento. Giocherà sicuramente Rafael Leão , ma chi sarà al suo fianco? Al momento si giocano una maglia lo statunitense Christian Pulisic e il francese Christopher Nkunku . Le quotazioni di quest'ultimo sembrano in rialzo ma, ad oggi, diamo ancora in pole 'Capitan America'. Questa, dunque, la probabile formazione del Milan per la trasferta in casa del Sassuolo !

Pericolo giallo per il Milan: squalifica in caso di ammonizione per cinque giocatori

Occhio alla situazione diffidati in casa rossonera. Sono ben cinque, infatti, i calciatori sotto diffida che saranno presenti, tra campo e panchina, in distinta per il match contro i neroverdi. Si tratta degli esterni Alexis Saelemaekers, Zachary Athekame e Pervis Estupiñán; del centrocampista Youssouf Fofana e dell'attaccante Rafael Leão. Nel caso in cui uno di loro rimediasse un'ammonizione domenica, salterebbe Milan-Atalanta del successivo turno di campionato per squalifica.