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Milan, l’infortunio cambia tutto: il gesto di Modric e la decisione a sorpresa sul rinnovo

Luka Modric, centrocampista AC Milan, potrebbe restare al Milan con il rinnovo per un'altra stagione
Tiene banco, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il futuro di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 del Milan attualmente infortunato per via di un'operazione allo zigomo sinistro. Ecco cosa sta emergendo
Daniele Triolo Redattore 

L'infortunio rimediato nel finale di Milan-Juventus, con la testata presa da Manuel Locatelli che l'ha costretto all'operazione allo zigomo sinistro per una frattura complessa, impedirà a Luka Modric di terminare regolarmente la sua prima stagione in rossonero. Il centrocampista croato, classe 1985, si rimetterà in forma in tempo utile per i Mondiali, ma salterà gli ultimi impegni del Milan di Massimiliano Allegri contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Modric non avrebbe voluto lasciare così - uscendo sì tra gli applausi, ma per un infortunio - lo stadio di 'San Siro' e i tifosi milanisti. Tanto che questo inconveniente potrebbe anche aver contribuito ad allungargli la vita in rossonero. Modric, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sta riflettendo sul suo futuro: in mano ha un'opzione per allungare il suo accordo con il Milan di un altro anno. E, a quanto pare, potrebbe esercitarla.

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Modric, secondo la 'rosea', è rimasto di nuovo colpito dall'affetto di squadra e società (che gli ha fatto visita in clinica nel post-operatorio). Inoltre, Allegri va verso la conferma sulla panchina e il traguardo Champions League, per il Diavolo, è davvero dietro l'angolo. Due tasselli fondamentali, nella visione di Modric, affinché si vada al rinnovo del contratto. Il prolungamento, quindi, si avvicina. Per sciogliere ogni riserva, probabilmente, si dovrà aspettare oltre la fine dei Mondiali.

Questo perché sarà lì che il croato testerà le sue reali condizioni fisiche e le motivazioni che servono per affrontare un ultimo ballo in Serie A e Champions League. L'unica 'tentazione', per Luka, potrebbe essere il ritorno a casa, nella sua Dinamo Zagabria, club oggi presieduto dall'ex rossonero Zvonimir Boban, idolo da sempre di Modric. Ma oggi è più forte la volontà di Modric di chiudere la sua carriera in altro modo, ovvero indossando la maglia del Milan in Champions. Pertanto, se così non fosse, è più probabile un addio al calcio e il conseguente ritiro che un altro club.

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Era arrivato a Milano nello scetticismo, non per la sua immensa classe ovviamente ma per i punti interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Bene, Modric ha stupito e incantato tutti. Ha disputato 33 partite su 34 di campionato, partendo titolare in 32 occasioni (non ha giocato soltanto a gennaio, a Firenze, ed è entrato dalla panchina una volta, a 'San Siro' contro il Lecce, la settimana dopo), rimanendo sul terreno di gioco per 2.836' complessivi, contando anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Uno stakanovista, autore anche di 2 gol e 3 assist. Tatticamente fondamentale nelle dinamiche del gioco del Milan di Allegri, da mezzala si è trasformato in regista puro davanti alla difesa. Non soltanto fosforo, ma anche tanta corsa e attitudine difensiva. Insomma, Modric è stato un fattore decisivo nella stagione del Milan. Se arrivasse il rinnovo per un'altra stagione, non potrebbe che essere una bella notizia per tutti.

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