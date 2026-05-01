Milan, Modric verso il rinnovo: ma si dovrà aspettare la fine dei Mondiali — Modric, secondo la 'rosea', è rimasto di nuovo colpito dall'affetto di squadra e società (che gli ha fatto visita in clinica nel post-operatorio). Inoltre, Allegri va verso la conferma sulla panchina e il traguardo Champions League, per il Diavolo, è davvero dietro l'angolo. Due tasselli fondamentali, nella visione di Modric, affinché si vada al rinnovo del contratto. Il prolungamento, quindi, si avvicina. Per sciogliere ogni riserva, probabilmente, si dovrà aspettare oltre la fine dei Mondiali.

Questo perché sarà lì che il croato testerà le sue reali condizioni fisiche e le motivazioni che servono per affrontare un ultimo ballo in Serie A e Champions League. L'unica 'tentazione', per Luka, potrebbe essere il ritorno a casa, nella sua Dinamo Zagabria, club oggi presieduto dall'ex rossonero Zvonimir Boban, idolo da sempre di Modric. Ma oggi è più forte la volontà di Modric di chiudere la sua carriera in altro modo, ovvero indossando la maglia del Milan in Champions. Pertanto, se così non fosse, è più probabile un addio al calcio e il conseguente ritiro che un altro club.

La nostra analisi: fondamentale il suo apporto nel Milan di Allegri — Era arrivato a Milano nello scetticismo, non per la sua immensa classe ovviamente ma per i punti interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Bene, Modric ha stupito e incantato tutti. Ha disputato 33 partite su 34 di campionato, partendo titolare in 32 occasioni (non ha giocato soltanto a gennaio, a Firenze, ed è entrato dalla panchina una volta, a 'San Siro' contro il Lecce, la settimana dopo), rimanendo sul terreno di gioco per 2.836' complessivi, contando anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Uno stakanovista, autore anche di 2 gol e 3 assist. Tatticamente fondamentale nelle dinamiche del gioco del Milan di Allegri, da mezzala si è trasformato in regista puro davanti alla difesa. Non soltanto fosforo, ma anche tanta corsa e attitudine difensiva. Insomma, Modric è stato un fattore decisivo nella stagione del Milan. Se arrivasse il rinnovo per un'altra stagione, non potrebbe che essere una bella notizia per tutti.