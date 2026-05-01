Manca davvero poco alla conquista della Champions League, ma il Milan ha già iniziato - da tempo - a progettare la squadra per la prossima stagione: ci si attende una sessione estiva di calciomercato pirotecnica, tra colpi di esperienza a parametro zero (piacciono molto Leon Goretzka, Bernardo Silva e Robert Lewandowski) e giovani di qualità da inserire in rosa e da far valorizzare all'allenatore Massimiliano Allegri. Alcuni, come Christian Comotto e Francesco Camarda, sono cresciuti in casa; altri, come Alphadjo Cissè e Andrej Kostić, sono stati recentemente acquistati e si uniranno al Diavolo dal 1° luglio. Ma cosa bisogna attendersi, nello specifico, dal Diavolo?