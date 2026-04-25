Le possibili scelte di Spalletti

Spalletti invece opterà per un 4-2-3-1. A difendere i pali Di Gregorio. Spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo dovrebbe far ritorno Thuram in compagnia di Locatelli. Spazio anche a Conceicao e McKennie con Kenan Yildiz che ha recuperato in tempo per la gara. Possibile panchina per Boga, con Jonathan David pronto ad essere titolare.