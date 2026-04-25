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Probabili formazioni Milan-Juventus: confermato il modulo di Verona, ma ecco chi torna

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Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 20:45 a 'San Siro'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' la Juventus di Luciano Spalletti per la 34esima giornata di Serie A. La cosa certa è che si prospetta un vero e proprio match di fuoco: le due squadre si trovano solamente a 3 punti di distanza, ed entrambe cercano un posto per la prossima Champions League. Vediamo assieme, di seguito, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di domani in base alle ultime notizie raccolte da ambo le sponde.

La situazione del Milan

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Secondo le ultime informazioni raccolte, Allegri confermerà il 3-5-2 visto già contro il Verona, am con due piccole modifiche sugli esterni di centrocampo. Dopo due partite da titolare, Athekame lascia il suo posto a Saelemaekers, tornando così in panchina. A sinistra potrebbe giocare titolare Pervis Estupinan al posto di Bartesaghi, con il giovane che dovrebbe rifiatare. Confermata, in attacco, la coppia formata da Pulisic e Leao.

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Le possibili scelte di Spalletti

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Spalletti invece opterà per un 4-2-3-1. A difendere i pali Di Gregorio. Spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo dovrebbe far ritorno Thuram in compagnia di Locatelli. Spazio anche a Conceicao e McKennie con Kenan Yildiz che ha recuperato in tempo per la gara. Possibile panchina per Boga, con Jonathan David pronto ad essere titolare.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

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MILAN (3-5-2): Maignan (c); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

A disposizione: Terracciano, Pittarella; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Fullkrug, Gimenez, Nkunku)  All. Massimiliano Allegri

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Yildiz, David. All. Spalletti

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