Le possibili scelte di Spalletti—
Spalletti invece opterà per un 4-2-3-1. A difendere i pali Di Gregorio. Spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo dovrebbe far ritorno Thuram in compagnia di Locatelli. Spazio anche a Conceicao e McKennie con Kenan Yildiz che ha recuperato in tempo per la gara. Possibile panchina per Boga, con Jonathan David pronto ad essere titolare.
Le probabili formazioni di Milan-Udinese—
MILAN (3-5-2): Maignan (c); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.
A disposizione: Terracciano, Pittarella; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Fullkrug, Gimenez, Nkunku) All. Massimiliano Allegri
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Yildiz, David. All. Spalletti
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