Sassuolo, torna Berardi dal 1’—
Fabio Grosso ritrova il capitano Domenico Berardi dopo due giornate di squalifica. Il Sassuolo si schiererà con il 4-3-3: tra i pali confermato Turati; in difesa Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia (in vantaggio su Coulibaly). A centrocampo spazio a Koné (obiettivo di calciomercato del Milan), Matic e Thorstvedt. Davanti si ricompone il tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté, soluzione che restituisce qualità e imprevedibilità all’attacco neroverde.
Milan, Modric out: Jashari favorito—
Per Massimiliano Allegri tegola pesante: stagione finita per Luka Modric dopo il contrasto con Locatelli nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus. Nel 3-5-2, davanti a Mike Maignan dovrebbero agire di nuovo Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Ardon Jashari è in vantaggio su Ricci per sostituire Modric, accanto a Rabiot e Fofana. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Saelemaekers, mentre a sinistra Estupinan sembra in vantaggio su Bartesaghi (che è finito nel mirino di alcune big di Premier)
Pulisic o Nkunku? Il dubbio chiave—
Il ballottaggio principale riguarda l’attacco. Nella giornata di oggi, a Milanello, Allegri ha provato Christopher Nkunku al fianco di Rafael Leao. Christian Pulisic potrebbe partire dalla panchina, ma la rifinitura di domani sarà decisiva.
Sassuolo-Milan, le probabili formazioni—
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri
© RIPRODUZIONE RISERVATA