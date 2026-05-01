Milan e Sassuolo si affronteranno al 'Mapei Stadium' per la 35ª giornata di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori e i dubbi di Massimiliano Allegri tra Pulisic e Nkunku

La 35ª giornata di Serie A può pesare moltissimo sul finale di stagione del Milan. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri sfideranno il Sassuolo in una gara decisiva per la corsa Champions: Rabiot e compagni hanno bisogno di altri 6 punti per blindare la qualificazione nell'Europa che conta. Non solo: un passo falso del Milan, unito a una sconfitta del Napoli a Como, consegnerebbe lo scudetto all’Inter ancora prima che i nerazzurri scendano in campo.

I precedenti recenti a Reggio Emilia non sorridono particolarmente alla squadra di Allegri: l’ultima vittoria rossonera risale al 2021/2022 (3-0, giorno del 19° scudetto), mentre le successive due trasferte si sono chiuse in parità. Anche il momento delle due squadre è simile: nelle ultime tre gare entrambe hanno raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta.