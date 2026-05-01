PIANETAMILAN partite probabili formazioni Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Pulisic o Nkunku? Ecco chi è in vantaggio

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Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Pulisic o Nkunku? Ecco chi è in vantaggio

Cristopher Nkunku, attaccante Milan
Milan e Sassuolo si affronteranno al 'Mapei Stadium' per la 35ª giornata di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori e i dubbi di Massimiliano Allegri tra Pulisic e Nkunku
Redazione PM

La 35ª giornata di Serie A può pesare moltissimo sul finale di stagione del Milan. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri sfideranno il Sassuolo in una gara decisiva per la corsa Champions: Rabiot e compagni hanno bisogno di altri 6 punti per blindare la qualificazione nell'Europa che conta. Non solo: un passo falso del Milan, unito a una sconfitta del Napoli a Como, consegnerebbe lo scudetto all’Inter ancora prima che i nerazzurri scendano in campo.

I precedenti recenti a Reggio Emilia non sorridono particolarmente alla squadra di Allegri: l’ultima vittoria rossonera risale al 2021/2022 (3-0, giorno del 19° scudetto), mentre le successive due trasferte si sono chiuse in parità. Anche il momento delle due squadre è simile: nelle ultime tre gare entrambe hanno raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

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Sassuolo, torna Berardi dal 1’

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Fabio Grosso ritrova il capitano Domenico Berardi dopo due giornate di squalifica. Il Sassuolo si schiererà con il 4-3-3: tra i pali confermato Turati; in difesa Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia (in vantaggio su Coulibaly). A centrocampo spazio a Koné (obiettivo di calciomercato del Milan), Matic e Thorstvedt. Davanti si ricompone il tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté, soluzione che restituisce qualità e imprevedibilità all’attacco neroverde.

Milan, Modric out: Jashari favorito

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Per Massimiliano Allegri tegola pesante: stagione finita per Luka Modric dopo il contrasto con Locatelli nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus. Nel 3-5-2, davanti a Mike Maignan dovrebbero agire di nuovo Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Ardon Jashari è in vantaggio su Ricci per sostituire Modric, accanto a Rabiot e Fofana. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Saelemaekers, mentre a sinistra Estupinan sembra in vantaggio su Bartesaghi (che è finito nel mirino di alcune big di Premier)

Pulisic o Nkunku? Il dubbio chiave

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Il ballottaggio principale riguarda l’attacco. Nella giornata di oggi, a Milanello, Allegri ha provato Christopher Nkunku al fianco di Rafael Leao. Christian Pulisic potrebbe partire dalla panchina, ma la rifinitura di domani sarà decisiva.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

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SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

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