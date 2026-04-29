Sì, ma come gioca Ismaël Koné? Il centrocampista è uno dei giocatori sorpresa di questo campionato e del Sassuolo allenato da Grosso. È un giocatore molto fisico, il classico box-to-box dinamico che sa correre per tutto in campo in entrambe le fasi del gioco. Sa coadiuvare molto bene qualità e quantità: è in grado di portare bene il pallone e sa anche impostare. Inoltre è molto bravo a recuperare i palloni. Ismaël Koné può giocare sia come centrale sia come mezzala di inserimento. Deve assolutamente migliorare nella continuità in partita, ma ha spazio per farlo vista la sua età. Il Milan ha già avuto l'occasione di affrontarlo in Serie A: Koné ha stupito San Siro con un gol bellissimo contro i rossoneri con un tocco sotto di pregevole fattura sull'uscita di Maignan. Quanto potrebbe costare? Il valore del giocatore del Sassuolo potrebbe essere di circa 20 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2030, in stagione ha segnato 6 gol in 31 presenze in Serie A. Lo stipendio non sarebbe certo un problema per il Milan. Ruolo? Koné potrebbe prendere il posto di Fofana e Loftus-Cheek, due centrocampisti che potrebbero salutare il Diavolo in caso di offerte importanti in estate.