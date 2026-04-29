In partenza due centrocampisti in estate: ecco chi — Voci, come detto, sempre più incessanti sui possibili nuovi arrivi in estate per il Milan, ma occhio anche alle cessioni. A centrocampo il Milan potrebbe pensare a Goretzka e non solo, ma qualcuno potrebbe partire in estate. Gli aggiornamenti arrivano dal giornalista Matteo Moretto. Ecco quanto dichiarato su 'YouTube'.

"Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascolterà anche per Ruben Loftus-Cheek: ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento".

Aggiornamenti importanti sul versante Gila — Il Milan punta dritto su Mario Gila della Lazio per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo non vorrebbe aste per il forte difensore spagnolo, anche considerando che è in scadenza nel 2027. Ci sarebbero già passi importanti lato giocatore: l'offerta è quella di un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2030 - più un'opzione per una quinta stagione - con stipendio di 3 milioni di euro (più bonus) per il primo anno, a salire nella parte fissa nelle stagioni successive. Secondo la rosea, Lotito (presidente della Lazio), potrebbe chiedere 30 milioni di euro, e servirà un 'capolavoro di mediazione' dell'amministratore delegato Giorgio Furlani per chiudere l'affare positivamente.

Gli scenari in attacco: lo United ci prova per Leão. Il punto — Si parla di rivoluzione totale in attacco in estate per il Milan: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', solo Pulisic dovrebbe restare in rossonero dell'attuale reparto offensivo del Diavolo. Via quindi anche Rafael Leão? Possibile. La rosea parla di un interesse da parte del Manchester United e di una richiesta da parte del Milan che potrebbe essere molto bassa, ovvero circa 50 milioni di euro. Il club inglese potrebbe pensare anche a una contropartita tecnica da inserire nell'affare: si parla di Ugarte, Rashford e Zirkzee. Vedremo quali saranno davvero i piani del Milan per l'attacco che verrà.