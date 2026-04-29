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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Leão ceduto? Occhio alla rivoluzione. Svolta per Gila

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Leão ceduto? Occhio alla rivoluzione. Svolta per Gila
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, sabato 26 aprile 2026: rossoneri davvero 'on fire', tanto in entrata quanto in uscita, in vista della stagione 2026-2027. Tutti gli aggiornamenti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo arrivati alla fase finale del campionato di Serie A 2025-26 e il Milan deve conquistare 6 punti per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Fondamentale, quindi, portarsi a casa tre punti nella partita di domenica pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo. Spazio, comunque, a tantissimo calciomercato in casa Milan: i rossoneri continuano la ricerca dell'attaccante, con Leão che potrebbe essere sacrificato. Novità importanti anche per quanto riguarda Mario Gila della Lazio. Il Milan in prestito: occhio ai ripensamenti sui possibili riscatti. Due centrocampisti in partenza. Ecco le top news da Pianeta Milan del 29 aprile 2026.

Musah e Chukwueze potrebbero tornare al Milan

Il Milan, in estate, ha prestato tantissimi giocatori in giro per l'Europa tra cui anche due calciatori che potrebbero portare un incasso importante per i bilanci rossoneri. Parliamo di Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Entrambi, però, potrebbero essere lontani da un possibile riscatto in queste settimane, lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'. La rosea riporta di come l'Atalanta non sia disposta a pagare i 24 milioni di euro necessari per il cartellino dell'ex Valencia. Discorso leggermente diverso con il Fulham per Chukwueze: il club inglese vorrebbe uno sconto sul diritto di riscatto da 24 milioni di euro stabilito per il nigeriano.

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In partenza due centrocampisti in estate: ecco chi

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Voci, come detto, sempre più incessanti sui possibili nuovi arrivi in estate per il Milan, ma occhio anche alle cessioni. A centrocampo il Milan potrebbe pensare a Goretzka e non solo, ma qualcuno potrebbe partire in estate. Gli aggiornamenti arrivano dal giornalista Matteo Moretto. Ecco quanto dichiarato su 'YouTube'.

"Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascolterà anche per Ruben Loftus-Cheek: ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento".

Aggiornamenti importanti sul versante Gila

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Il Milan punta dritto su Mario Gila della Lazio per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo non vorrebbe aste per il forte difensore spagnolo, anche considerando che è in scadenza nel 2027. Ci sarebbero già passi importanti lato giocatore: l'offerta è quella di un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2030 - più un'opzione per una quinta stagione - con stipendio di 3 milioni di euro (più bonus) per il primo anno, a salire nella parte fissa nelle stagioni successive. Secondo la rosea, Lotito (presidente della Lazio), potrebbe chiedere 30 milioni di euro, e servirà un 'capolavoro di mediazione' dell'amministratore delegato Giorgio Furlani per chiudere l'affare positivamente.

Gli scenari in attacco: lo United ci prova per Leão. Il punto

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Si parla di rivoluzione totale in attacco in estate per il Milan: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', solo Pulisic dovrebbe restare in rossonero dell'attuale reparto offensivo del Diavolo. Via quindi anche Rafael Leão? Possibile. La rosea parla di un interesse da parte del Manchester United e di una richiesta da parte del Milan che potrebbe essere molto bassa, ovvero circa 50 milioni di euro. Il club inglese potrebbe pensare anche a una contropartita tecnica da inserire nell'affare: si parla di Ugarte, Rashford e Zirkzee. Vedremo quali saranno davvero i piani del Milan per l'attacco che verrà.

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