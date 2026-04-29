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Mercato Milan, il Fulham frena su Chukwueze e l’Atalanta scarica Musah: saltano i piani rossoneri

Yunus Musah, centrocampista AC Milan, tornerà dall'Atalanta per fine prestito
Yunus Musah e altri giocatori torneranno al Milan per fine prestito nella sessione estiva di calciomercato. Ma ripartiranno per altri lidi. Ecco la situazione attuale descritta da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, che aprirà i battenti il 29 giugno, quindi esattamente tra due mesi, il Milan non opererà soltanto in entrata (previsti numerosi innesti), ma anche in uscita. Non ci saranno soltanto cessioni di giocatori attualmente in organico ritenuti non più funzionali al progetto, come potrebbero per esempio essere Youssouf Fofana e/o Ruben Loftus-Cheek, Pervis Estupiñán, Santiago Giménez e Christopher Nkunku. Ma anche quelle dei calciatori che torneranno a Milanello per fine prestito per poi ripartire verso altri lidi.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per esempio, tornerà in rossonero Yunus Musah. L'Atalanta non sembra intenzionata a versare al Milan i 24 milioni di euro pattuiti per riscattare il giocatore. Musah rientrerà per poi andare nuovamente via. Situazione simile per Ismaël Bennacer, che rientrerà dalla Dinamo Zagabria. Salteranno, per le casse del club rossonero, i 10 milioni di euro previsti per il suo trasferimento a titolo definitivo in Croazia.

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Sono invece già in piedi i dialoghi tra Milan e Fulham per la permanenza a titolo definitivo di Samuele Chukwueze a Londra. Ma i 'Cottagers' - pur intenzionati a tenere l'esterno offensivo nigeriano - vorrebbero rivedere al ribasso la cifra di 24 milioni di euro inizialmente pattuita con il Diavolo. Infine, la situazione di Filippo Terracciano: scatterà l'obbligo di riscatto, a 3,5 milioni di euro, soltanto in caso di salvezza della Cremonese.

La nostra analisi: incassati quasi 30 milioni, ne saltano poco più di 60. Ma saranno recuperati

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Dopo aver piazzato Álex Jiménez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo per un introito complessivo di 29 milioni di euro, il Milan avrebbe potuto farne poco più di 60 piazzando i giocatori di cui sopra. Così non sarà, ma non è detta l'ultima parola. Musah, Bennacer, Chukwueze e Terracciano hanno finito il loro breve ciclo al Milan. L'unico giocatore che, probabilmente, potrebbe avere qualche chance (poche) di restare, visto che Massimiliano Allegri lo considerava un elemento duttile e in grado di ricoprire con abnegazione più posizioni sul terreno di gioco. Il Diavolo, ad ogni modo, conta di piazzarli tutti e utilizzare i proventi per la campagna acquisti.

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