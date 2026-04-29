La nostra analisi: incassati quasi 30 milioni, ne saltano poco più di 60. Ma saranno recuperati

Dopo aver piazzato Álex Jiménez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo per un introito complessivo di 29 milioni di euro, il Milan avrebbe potuto farne poco più di 60 piazzando i giocatori di cui sopra. Così non sarà, ma non è detta l'ultima parola. Musah, Bennacer, Chukwueze e Terracciano hanno finito il loro breve ciclo al Milan. L'unico giocatore che, probabilmente, potrebbe avere qualche chance (poche) di restare, visto che Massimiliano Allegri lo considerava un elemento duttile e in grado di ricoprire con abnegazione più posizioni sul terreno di gioco. Il Diavolo, ad ogni modo, conta di piazzarli tutti e utilizzare i proventi per la campagna acquisti.