Calciomercato Milan, si segue bomber Sørloth per l'attacco — Finora, in stagione, Sørloth ha realizzato 19 gol e fornito un assist in 49 partite con i 'Colchoneros' in 2.574' sul terreno di gioco (media di un gol ogni 135'). L'ex Villarreal, Real Sociedad e RB Lipsia, però, non è l'unico bomber sul taccuino dei rossoneri in vista della stagione 2026-2027.

Da non dimenticare, infatti, neanche Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco; poi c'è Dušan Vlahović, che non ha ancora firmato il rinnovo del suo contratto con la Juventus e non è detto che lo faccia. Infine anche Gonçalo Ramos, riserva di lusso al PSG: piace al tecnico Massimiliano Allegri, esattamente come Sørloth, ma costa di più in termini di cartellino.

La nostra analisi: Milan, andremmo su Vlahović. Con il norvegese riserva di lusso — Fossimo nel Milan, proveremmo ad inserirci nella trattativa tra Juventus e Vlahović per convincere il serbo ad accettare la corte rossonera. Allegri già conosce Dušan per averlo allenato a Torino; con lui l'ex Fiorentina ha disputato la sua migliore stagione in bianconero in termini realizzativi (18 reti in 38 partite nell'annata 2023-2024) e nel Milan potrebbero ritrovarsi a meraviglia. Sørloth ottimo attaccante, certo, ma i dubbi sull'affidargli una maglia da titolare in un Milan che vuole tornare a dominare in Italia e nell'élite del calcio europeo, permangono. In carriera, infatti, il norvegese ha giocato titolare soltanto in squadre di media caratura, finendo per fare il panchinaro di lusso non appena il livello si è alzato un po'. Perplessità.