Leao, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', sta riflettendo sull'addio al Milan, club che gli è entrato nel cuore, per vari motivi. I fischi dei tifosi nelle ultime due partite a 'San Siro', abbinati all'utilizzo nel ruolo (non gradito) di punta centrale anziché di esterno offensivo, lo stanno facendo pensare. La condizione che filtra dalle persone a lui vicine affinché si concretizzi davvero una separazione è che la proposta arrivi da un top club europeo: Leão lascerà il Milan soltanto per una società dello stesso prestigio, no al trasferimento nella Saudi Pro League .

La nostra analisi: davvero il Milan vuole svendere il suo giocatore più forte?

È vero, non ha disputato una stagione eccezionale Leão, ma le attenuanti sono tante. È partito a handicap, con un infortunio al muscolo soleo del polpaccio che lo ha messo fuori causa fino a fine settembre/inizio ottobre. Quindi ha giocato per mesi ad ottimo livello, nonostante il cambio ruolo, finché, a inizio dicembre, la pubalgia non è comparsa sulla scena, limitandone il rendimento. Fin qui, 10 gol e 3 assist con tanti acciacchi e in una posizione in cui non era più abituato a giocare da anni. Siamo proprio sicuri che sia lui il 'problema' del Milan, quello da cui doversi liberare ad ogni costo? Che possa essere finito un ciclo ci sta, ma svendere - per non dire regalare - il top player della tua rosa per sei mesi fatti così e così, suona quasi come voler gettare via il bambino con l'acqua sporca.