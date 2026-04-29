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Il Milan mette Leão sul mercato: bastano 50 milioni. Lo United offre tre stelle come contropartita

Joshua Zirkzee, attaccante Manchester United, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001, figura nella lista delle potenziali contropartite tecniche per l'operazione di calciomercato che Milan e Manchester United potrebbero mettere in piedi per il trasferimento di Rafael Leao in Inghilterra
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Manchester United - tramite un agente FIFA - ha sondato il terreno, con il procuratore di Rafael Leão e con il Milan, per un possibile trasferimento dell'attaccante rossonero, classe 1999, al club inglese nella sessione estiva di calciomercato.

Per ora nessuna trattativa: i discorsi saranno approfonditi quando la stagione di Milan e Manchester United sarà chiusa con la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Dai primi approcci, però, emerge come il numero 10 del Diavolo non sia più incedibile: potrebbe partire per offerte a partire dai 50 milioni di euro.

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Il Manchester United potrebbe portare avanti i negoziati cercando di inserire, nell'affare, una contropartita tecnica gradita al Milan. La 'rosea', nello specifico, ha fatto tre nomi: quello di Manuel Ugarte, centrocampista centrale uruguaiano classe 2001 offerto anche alla Juventus; quello di Marcus Rashford (il cui riscatto a 30 milioni di euro, da parte del Barcellona, è tutt'altro che scontato), attaccante inglese classe 1997 ma, soprattutto, quello di Joshua Zirkzee.

Il Milan, come si ricorderà, avrebbe voluto prenderlo nel calciomercato estivo 2024, dal Bologna, per 40 milioni di euro. L'elevata richiesta di commissioni da parte del suo agente, Kia Joorabchian, fece saltare però l'operazione, favorendo l'ingresso in scena del Manchester United. In Inghilterra, però, Zirkzee non è esploso, tornerebbe volentieri in Serie A, dove aveva fatto molto bene e il Milan potrebbe - perché no - essere allettato da questo scenario.

La nostra analisi: due riflessioni da fare. Una è di natura tattica

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Se il Milan, privandosi di Leão, dovesse accogliere in rosa Zirkzee, le riflessioni da fare sarebbero due. La prima è: chi ha fatto l'affare? Se il portoghese torna ai suoi livelli abituali di rendimento, è devastante. L'olandese, in carriera, ha indovinato praticamente soltanto la stagione 2023-2024 con il Bologna di Thiago Motta. La seconda, invece, riguarda la tattica: dovesse arrivare Zirkzee, il Milan avrebbe a disposizione un ottimo attaccante, che può certamente giocare da prima punta, ma che non sembra avere le caratteristiche per farlo nel Diavolo di Massimiliano Allegri. Ci sarebbe da aggiungere un centravanti di peso, con altre peculiarità. Un acquisto da fare lo stesso, con o senza Leão, con o senza Zirkzee.

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