Il Milan, come si ricorderà, avrebbe voluto prenderlo nel calciomercato estivo 2024 , dal Bologna , per 40 milioni di euro. L'elevata richiesta di commissioni da parte del suo agente, Kia Joorabchian , fece saltare però l'operazione, favorendo l'ingresso in scena del Manchester United. In Inghilterra , però, Zirkzee non è esploso, tornerebbe volentieri in Serie A , dove aveva fatto molto bene e il Milan potrebbe - perché no - essere allettato da questo scenario.

La nostra analisi: due riflessioni da fare. Una è di natura tattica

Se il Milan, privandosi di Leão, dovesse accogliere in rosa Zirkzee, le riflessioni da fare sarebbero due. La prima è: chi ha fatto l'affare? Se il portoghese torna ai suoi livelli abituali di rendimento, è devastante. L'olandese, in carriera, ha indovinato praticamente soltanto la stagione 2023-2024 con il Bologna di Thiago Motta. La seconda, invece, riguarda la tattica: dovesse arrivare Zirkzee, il Milan avrebbe a disposizione un ottimo attaccante, che può certamente giocare da prima punta, ma che non sembra avere le caratteristiche per farlo nel Diavolo di Massimiliano Allegri. Ci sarebbe da aggiungere un centravanti di peso, con altre peculiarità. Un acquisto da fare lo stesso, con o senza Leão, con o senza Zirkzee.