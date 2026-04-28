Calciomercato, ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027

Sono state ufficializzate le date per le prossime due finestre trasferimenti, ovvero quella il calciomercato estivo 2026 e quella per il calciomercato invernale 2027: tutto quello che c'è da sapere sul tema. Il Milan sarà protagonista

Daniele Triolo Redattore 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 10:42)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Consiglio Federale abbia dato delega alla presidenza della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per l'approvazione delle tempistiche del calciomercato in Italia per la prossima stagione. Abbiamo, quindi, le date ufficiali per le prossime due finestre trasferimenti.