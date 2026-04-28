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Calciomercato, ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027

Milan, ecco le date del calciomercato estivo 2026 e del calciomercato invernale 2027
Sono state ufficializzate le date per le prossime due finestre trasferimenti, ovvero quella il calciomercato estivo 2026 e quella per il calciomercato invernale 2027: tutto quello che c'è da sapere sul tema. Il Milan sarà protagonista
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Consiglio Federale abbia dato delega alla presidenza della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per l'approvazione delle tempistiche del calciomercato in Italia per la prossima stagione. Abbiamo, quindi, le date ufficiali per le prossime due finestre trasferimenti.

Il calciomercato estivo 2026, in Serie A, aprirà i battenti lunedì 29 giugno e si chiuderà martedì 1° settembre alle ore 20:00. Quello della Serie B e della Serie C, invece, inizierà mercoledì 1° luglio e terminerà nella stessa data ed allo stesso orario. Per il calciomercato invernale 2027, invece, stesse date: apertura sabato 2 gennaio 2027 e chiusura prevista per lunedì 1° febbraio 2027, sempre alle ore 20:00.

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Il Milan, sicuramente, sarà protagonista nella prima finestra. L'allenatore Massimiliano Allegri ha chiesto, come noto, almeno quattro innesti di qualità ed esperienza, uno per reparto, per allestire una squadra che possa vincere il campionato e ben figurare in Champions League. Inoltre, la rosa sarà completata da giovani di talento da far crescere e valorizzare.

Si preannuncia, dunque, un bel lavoro sul calciomercato - italiano e internazionale - per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. C'è un Milan da rinforzare in maniera adeguata per lottare per i più alti traguardi.

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