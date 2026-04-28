Calciomercato, ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027

Calciomercato, la nostra analisi su ciò che farà il Milan—
Il Milan, sicuramente, sarà protagonista nella prima finestra. L'allenatore Massimiliano Allegri ha chiesto, come noto, almeno quattro innesti di qualità ed esperienza, uno per reparto, per allestire una squadra che possa vincere il campionato e ben figurare in Champions League. Inoltre, la rosa sarà completata da giovani di talento da far crescere e valorizzare.
Si preannuncia, dunque, un bel lavoro sul calciomercato - italiano e internazionale - per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. C'è un Milan da rinforzare in maniera adeguata per lottare per i più alti traguardi.
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