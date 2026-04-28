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CALCIOMERCATO MILAN

Cardinale, sì alle richieste di Allegri per il suo Milan: un colpo per reparto, in difesa Gila

Mario Gila difensore SS Lazio obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Il Milan prepara un calciomercato estivo 2026 davvero scoppiettante: il proprietario Gerry Cardinale vuole andare incontro all'allenatore Massimiliano Allegri, accontentando i suoi desideri. Primo colpo Mario Gila? Il punto della Gazzetta
Daniele Triolo Redattore 

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha fatto una toccata e fuga a Milano, nei giorni scorsi, con tanto di presenza a 'San Siro' per il big match di campionato contro la Juventus. Tra i suoi tanti impegni (ha approfondito con la Pallacanestro Varese la possibilità di entrare nel progetto NBA Europe e il progetto per la nascita di un'arena per il basket a San Donato Milanese), ha anche trovato il tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo dei rossoneri.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo cui Cardinale ha dato il via libera ad un calciomercato che soddisfi le esigenze dell'allenatore Massimiliano Allegri, ovvero un innesto importante per reparto di esperienza e qualità. Più un esterno duttile che possa giocare su entrambe le fasce e giovani a completamento della rosa. La parola d'ordine è quella di non 'invecchiare' lo spogliatoio come età anagrafica media. Ma patron e dirigenti sono consapevoli di come la Champions League (da conquistare nelle prossime partite) vada affrontata con elementi esperti che guidino il gruppo.

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Per la difesa, come riferito dalla 'rosea', il Milan - constatato come al momento non ci siano i margini per arrivare a Kim Min-Jae del Bayern Monaco, che ha uno stipendio fuori dai parametri rossoneri (9 milioni di euro netti a stagione più bonus) - ha concentrato i propri sforzi su Mario Gila della Lazio. Piace Ad Allegri perché può giocare a tre o a quattro in difesa, piace molto al direttore sportivo Igli Tare, che lo aveva portato nella Capitale quattro anni fa quando lavorava per il club biancoceleste. La trattativa per il centrale iberico, classe 2000, non è facile, perché è richiesto anche da Inter, Juventus e Napoli. E Claudio Lotito, Presidente della Lazio, spera nell'effetto asta.

I rossoneri, per Gila, fanno una valutazione massima di 20-25 milioni di euro, bonus compresi. Se basteranno, lo vedremo. Anche perché bisognerà capire quanto peserà la volontà del giocatore, che non vuole rinnovare il contratto con la Lazio, in scadenza il 30 giugno 2027, e che gradisce il corteggiamento del Milan e del suo ex DS. Per lo stipendio di Gila, non sarà un problema: attualmente guadagna 1,1 milioni di euro netti a stagione ed usufruisce anche del Decreto Crescita. Allo spagnolo sarà proposto un progetto vincente: le basi, insomma, per poter convolare a nozze ci sono tutte. Lotito permettendo.

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Gila rappresenterebbe un colpo di assoluta qualità per il Milan di Allegri nel prossimo calciomercato estivo. Giocatore molto abile tanto a giocare nella difesa a tre quanto in quella a quattro, è bravo a zona e nella marcatura a uomo. Gioca molto sull'anticipo, non molla mai, è sempre concentrato. In questi suoi anni alla Lazio ha vissuto una crescita esponenziale e, a 26 anni, è pronto a salire di livello. Nel Diavolo di Allegri giocherebbe come braccetto destro della difesa a tre, lottandosi una maglia da titolare con Fikayo Tomori, innalzando così la qualità tecnica e la competitività nella rosa per un Milan da doppio impegno, Serie A e Champions.

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