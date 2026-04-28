Calciomercato Milan, in difesa tutto su Gila della Lazio — Per la difesa, come riferito dalla 'rosea', il Milan - constatato come al momento non ci siano i margini per arrivare a Kim Min-Jae del Bayern Monaco, che ha uno stipendio fuori dai parametri rossoneri (9 milioni di euro netti a stagione più bonus) - ha concentrato i propri sforzi su Mario Gila della Lazio. Piace Ad Allegri perché può giocare a tre o a quattro in difesa, piace molto al direttore sportivo Igli Tare, che lo aveva portato nella Capitale quattro anni fa quando lavorava per il club biancoceleste. La trattativa per il centrale iberico, classe 2000, non è facile, perché è richiesto anche da Inter, Juventus e Napoli. E Claudio Lotito, Presidente della Lazio, spera nell'effetto asta.

I rossoneri, per Gila, fanno una valutazione massima di 20-25 milioni di euro, bonus compresi. Se basteranno, lo vedremo. Anche perché bisognerà capire quanto peserà la volontà del giocatore, che non vuole rinnovare il contratto con la Lazio, in scadenza il 30 giugno 2027, e che gradisce il corteggiamento del Milan e del suo ex DS. Per lo stipendio di Gila, non sarà un problema: attualmente guadagna 1,1 milioni di euro netti a stagione ed usufruisce anche del Decreto Crescita. Allo spagnolo sarà proposto un progetto vincente: le basi, insomma, per poter convolare a nozze ci sono tutte. Lotito permettendo.

La nostra analisi: lo spagnolo sarebbe il colpo perfetto per la retroguardia — Gila rappresenterebbe un colpo di assoluta qualità per il Milan di Allegri nel prossimo calciomercato estivo. Giocatore molto abile tanto a giocare nella difesa a tre quanto in quella a quattro, è bravo a zona e nella marcatura a uomo. Gioca molto sull'anticipo, non molla mai, è sempre concentrato. In questi suoi anni alla Lazio ha vissuto una crescita esponenziale e, a 26 anni, è pronto a salire di livello. Nel Diavolo di Allegri giocherebbe come braccetto destro della difesa a tre, lottandosi una maglia da titolare con Fikayo Tomori, innalzando così la qualità tecnica e la competitività nella rosa per un Milan da doppio impegno, Serie A e Champions.