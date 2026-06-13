Continuano le notizie sul futuro del Milan (qui le notizie live): ieri il no definitivo al progetto Ralf Rangnick. L'attuale CT dell'Austria dovrebbe restare e rinnovare con la federazione visto che ieri è scaduta la deadline. Il Milan non ha dato la risposta definitiva e Rangnick si è defilato dal progetto rossonero. Dubbi quindi su chi possa prendere le redini del club anche se l'indiscrezione più importante l'ha lanciata il giornalista Matteo Moretto: Markus Krösche è un nome forte che emerge per un ruolo dirigenziale al Milan. Ecco i dettagli da WhatsApp.

"Uno dei principali nomi per completare l'organigramma del Milan è Markus Krösche, attuale direttore sportivo dell'Eintracht di Francoforte. C'è una trattativa in corso tra le parti e Krösche può essere un nome nuovo per diventare il nuovo direttore tecnico/direttore sportivo del Milan che verrà".

Chi è Krösche?

Randal Kolo Muani prelevato a parametro zero e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro.

prelevato a parametro zero e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro. Altro attaccante: Omar Marmoush , sempre scovato a zero e rivenduto a peso d'oro al Manchester City.

, sempre scovato a zero e rivenduto a peso d'oro al Manchester City. Hugo Ekitiké e Willian Pacho, giocatori scovati e lanciati proprio dal club tedesco.

è un dirigente sportivo nato nel 1980 ed è diventato uno dei migliori direttore sportivi della Bundesliga grazie al suo lavoro nelle scorse stagioni a Francoforte. Ha iniziato con il Lipsia raccogliendo l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte. Ecco qualche esempio:

La filosofia di Krösche è ringiovanire drasticamente la rosa, scoprire talenti e rivenderli a cifre alte, mantenendo i conti in equilibrio. Perfetto per il piano di Cardinale e di RedBird. Krösche ha avuto anche un rapporto di alti e bassi con Glasner: iniziano a lavorare insieme all'Eintracht nel 2021, vincendo l'Europa League nel 2022, ma a maggio 2023 si interrompe tutto e si parla di pensieri diversi per quanto riguarda la strategia sul mercato.