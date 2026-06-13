Siamo quasi giunti alla metà del mese di giugno e il Milan non ha ancora certezze (qui le notizie live): mancano anche un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Il progetto rossonero sembrava destinato a finire nelle mani di Ralf Rangnick, attuale CT dell'Austria. E invece nulla di fatto: ieri il Milan non ha risposto con l'ex allenatore dello United che si è defilato dal progetto rossonero. Gerry Cardinale dovrà prendere un'altra strada per quanto riguarda la direzione sportiva del suo club.

I tre nomi per la direzione sportiva

Il retroscena su Rangnick e il profilo di Devin Ozek