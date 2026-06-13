Retroscena Milan: il no a Rangnick nasce dai dubbi di Zlatan Ibrahimovic. Gerry Cardinale valuta tre profili per la dirigenza, contatti avviati con Devin Ozek
Perché il Milan pensa a Rangnick? Ecco qualche dettaglio
Siamo quasi giunti alla metà del mese di giugno e il Milan non ha ancora certezze (qui le notizie live): mancano anche un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Il progetto rossonero sembrava destinato a finire nelle mani di Ralf Rangnick, attuale CT dell'Austria. E invece nulla di fatto: ieri il Milan non ha risposto con l'ex allenatore dello United che si è defilato dal progetto rossonero. Gerry Cardinale dovrà prendere un'altra strada per quanto riguarda la direzione sportiva del suo club.
I tre nomi per la direzione sportivaCome scrive La Gazzetta dello Sport, non tutti al Milan erano convinti di lasciare tutto nelle mani di Rangnick, con Zlatan Ibrahimovic in testa. Chi potrebbe essere il nome buono per i rossoneri? Con Ramon Planes i contatti risalgono a un paio di settimane fa, mentre sono più freschi i colloqui con Devin Ozek che ha esperienze importanti con il Bayer Leverkusen e il Fenerbahçe. Il Milan ci ha già parlato due volte: è giovane e meno 'ingombrante' di Rangnick. Un altro nome è quello di Markus Krösche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte.
Il retroscena su Rangnick e il profilo di Devin OzekRangnick era molto attratto dalla possibilità di ricostruire il Milan, ma aveva chiesto di fatto carta bianca. Scelta dei suoi uomini a partire dalle giovanili dei rossoneri e costruzione della sua filosofia. Insomma, Gerry Cardinale avrebbe dovuto lasciare tutto in mano a lui con una fiducia totale nel suo lavoro. Ibrahimovic non era totalmente convinto di questa possibile situazione e sappiamo quanto sia importante per Cardinale la consulenza dello svedese. Devin Ozek è un giovane e stimato direttore sportivo nato nel 1995 quindi giovanissimo. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel Bayer Leverkusen dal 2021. È stato il braccio destro del Direttore Sportivo Simon Rolfes, portando la squadra all'annata storica con Xabi Alonso in panchina. Anche lui rientra nei profili perfetti di RedBird visto che sa scovare i talenti da valorizzare e sa usare benissimo i dati.
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