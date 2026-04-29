Calciomercato Milan, in attacco via tutti tranne Pulisic! — Riflessioni in corso, poi, per Francesco Camarda: rientrerà dal prestito al Lecce, ma potrebbe essere girato altrove per maturare altra esperienza. Quindi, veniamo alle situazioni di Giménez e Nkunku. Pagato circa 30 milioni di euro nel calciomercato 2025 al Feyenoord, in cambio di 20-25 milioni di euro, il Diavolo saluterà il 'Bebote'. Il quale tra infortuni, lungodegenza e difficile adattamento al calcio italiano, non ha ripagato l'investimento fatto nei suoi 18 mesi di esperienza in rossonero.

Per Nkunku, pagato 37 al Chelsea, ne serviranno invece 30 per non realizzare una minusvalenza. A gennaio i club turchi si erano fatti sotto, può essere che facciano lo stesso in estate. Per il quotidiano sportivo nazionale, quindi, l'unico attaccante destinato a restare al Milan anche l'anno venturo è Pulisic. Questo nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 (seppur con opzione - in favore del Diavolo - di prolungare il rapporto per un altro anno alle stesse cifre) e malgrado il digiuno di gol giunto a quattro mesi pieni pieni.

Allegri ritiene Pulisic una seconda punta di livello. Ma serve un vero 9 davanti — La volontà del Milan, per 'La Gazzetta dello Sport', è quella di tenersi stretto 'Capitan America' e di puntare su di lui anche per la prossima stagione. Ne è convinto anche il tecnico Massimiliano Allegri, che lo ritiene una seconda punta di livello, a patto, però, che abbia al suo fianco un attaccante con determinate caratteristiche. Una prima punta di ruolo, insomma, non uno come Leão. Sebbene, dunque, da qualche mese la trattativa per il rinnovo del suo contratto si sia sostanzialmente bloccata, Milan e Pulisic andranno avanti insieme.

La nostra analisi: giusta un'altra chance per Pulisic. E per Leão no? — Concordiamo, sostanzialmente, con l'analisi del quotidiano sportivo nazionale sui nomi di Füllkrug, Giménez e Nkunku. Hanno deluso le attese, possono partire senza troppi rimpianti e generare, così, un introito complessivo per le casse rossonere di 50-55 milioni di euro. Cifra da reinvestire eventualmente, per rinforzare altri reparti che necessitano di un restyling, anche robusto. Che resti Pulisic, è una decisione che ci trova d'accordo. Lo statunitense, per vari motivi (infortuni, vita privata, pressione dei Mondiali alle porte), ha sbagliato quattro mesi. Ma è stato trascinatore del Milan per due anni e mezzo, mai dimenticarlo. Lo scetticismo rimane, però, sull'eventuale cessione di Leão: non ci priveremmo del top player del Diavolo così, a cuor leggero, senza prima avergli dato un'altra chance così come sarà concessa al suo compagno di reparto.