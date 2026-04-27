Milan-Juventus 0-0, Allegri: "Difeso bene, contenti del punto" — «È stata una partita tattica ed equilibrata, con una posta in palio molto alta: il risultato è giusto. Abbiamo difeso molto bene, dobbiamo essere contenti del punto e del passettino in avanti. Per la matematica certezza dell’obiettivo basta vincerne altre due. Non ho da dire assolutamente niente ai ragazzi, potevamo magari essere più precisi e puliti, più lucidi nei tempi di gioco», ha esordito Allegri nella sua disamina di Milan-Juventus.

«Pensiamo già al Sassuolo, alla fine le partite sono particolari e i ritmi diversi. Cercheremo di giocare meglio tecnicamente e di fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo prima possibile». Certo, per vincere al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, domenica prossima, servirà ben altro Milan. Soprattutto una squadra che, in attacco, sappia produrre e concretizzare. Anche contro i bianconeri, infatti, sono sembrati molto evanescenti Christian Pulisic e Rafael Leão.

Domenica il Sassuolo: urge che Pulisic e Leão si diano una svegliata — Allegri ne ha parlato così nel post-partita di Milan-Juventus. «Sono un estimatore di Rafa, ha fatto una buona partita, una delle sue migliori a livello di prestazione. Chiaro che giocatori così devono determinare ma non si può pensare che Leão abbia anche continuità, è uno quei talenti che si accendono in certi momenti: i suoi gol e i suoi assist li ha fatti. Ha avuto un buon atteggiamento, di questo sono contento».

E su Pulisic ha chiosato: «Christian è un ragazzo sensibile, accusa il momento. Patisce anche il fatto di giocare senza un centravanti vero, se va a contrasto è chiaro che è penalizzato, ma ho la priorità di dare equilibrio alla squadra. Stia tranquillo perché ci darà una mano in questo finale».