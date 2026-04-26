Su Leao: "Io sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. E' chiaro che uno come lui deve decidere le partite. Deve migliorare, ma non credo possa aspettarsi continuità, è una cosa che non aveva nemmeno negli anni scorsi. E' uno di quei giocatori che si accendono al momento giusto. Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un attaggiamento buono, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Credo che sia stata una delle sue prestazioni migliori".