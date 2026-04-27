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Milan, Allegri dopo il pareggio contro la Juventus: “Champions, mancano ancora due vittorie”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘TeleLombardia’ nell'intervallo di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘TeleLombardia’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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Su lui e Luciano Spalletti che, da buoni toscani, non si sono fatti del male: "È stata una partita equilibrata, la posta in palio era molto alta. Solo l'episodio la poteva stappare. Abbiamo avuto un paio di episodi favorevoli noi, un paio loro, è giusto il risultato".

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Sul punto che forse fa più comodo al Milan nella corsa per un posto in Champions League: "Ne mancano 6, però bisogna vincere due partite ancora".

Su come ha vissuto le ultime ore con l'inchiesta sugli arbitri: "Leggendo, osservando, però credo che la cosa più importante è che gli arbitri sono bravi, che noi scendiamo nelle critiche. Oggi Sozza ha arbitrato una partita importante con grande personalità. Lasciamo tutto quello che dicono, noi pensiamo al campo".

Sulle ultime partite dell'annata e poi la stagione 2026-2027: "Innanzitutto prepariamo bene la partita di Sassuolo. Bisogna avere questo atteggiamento perché è molto importante".

Sul piacere per la presenza di Gerry Cardinale allo stadio per Milan-Juventus: "Assolutamente".

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