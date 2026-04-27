Sul punto che forse fa più comodo al Milan nella corsa per un posto in Champions League: "Ne mancano 6, però bisogna vincere due partite ancora".
Su come ha vissuto le ultime ore con l'inchiesta sugli arbitri: "Leggendo, osservando, però credo che la cosa più importante è che gli arbitri sono bravi, che noi scendiamo nelle critiche. Oggi Sozza ha arbitrato una partita importante con grande personalità. Lasciamo tutto quello che dicono, noi pensiamo al campo".
Sulle ultime partite dell'annata e poi la stagione 2026-2027: "Innanzitutto prepariamo bene la partita di Sassuolo. Bisogna avere questo atteggiamento perché è molto importante".
Sul piacere per la presenza di Gerry Cardinale allo stadio per Milan-Juventus: "Assolutamente".
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