Il Tottenham (in caso di salvezza) e l'Aston Villa sarebbero pronti a prenderlo e il Milan vedrebbe di buon occhio il suo addio per rimpiazzarlo, in mediana, con Leon Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco. Loftus-Cheek, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, non ha convinto il Diavolo come temperamento e costanza di rendimento. Sembrava inizialmente destinato al rinnovo, poi, però, si è arenato tutto per via delle sue prestazioni sempre più scadenti. Sarà con tutta probabilità rispedito in Inghilterra, con i rossoneri che così abbasseranno anche il monte-stipendi togliendosi l'ingaggio del numero 8 dal bilancio.