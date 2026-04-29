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Calciomercato Milan, in vendita sia Fofana sia Loftus-Cheek: quello che sappiamo finora

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista AC Milan, può andare via nel calciomercato estivo 2026
I centrocampisti Youssouf Fofana, francese classe 1999 e Ruben Loftus-Cheek, inglese classe 1997, dovrebbero lasciare il Milan nella finestra estiva di calciomercato. La mediana sarà rifatta molto in vista della prossima stagione. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Come vi abbiamo detto, a più riprese, noi di 'PianetaMilan.it' nel corso delle ultime settimane, il Milan dovrebbe separarsi da Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek nel corso della prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista francese classe 1999 e quello inglese classe 1997, infatti, non sono intoccabili per il tecnico Massimiliano Allegri. Nel caso in cui arrivino in società offerte importanti (30 milioni di euro per l'ex Monaco, circa 15 per l'ex Chelsea), entrambi sarebbero ceduti.

La conferma è arrivata in giornata da Matteo Moretto, giornalista sportivo italiano esperto di calciomercato, così come da 'La Gazzetta dello Sport'. La 'rosea' ha fatto anche il nome di qualche squadra interessata ai due giocatori. Fofana, nello specifico, piacerebbe in Turchia, al Fenerbahçe e al Galatasaray, ma lui non sembra disposto a lasciare la Serie A italiana per la Süper Lig turca. Discorso diverso, invece, per la Premier League inglese.

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Il Tottenham (in caso di salvezza) e l'Aston Villa sarebbero pronti a prenderlo e il Milan vedrebbe di buon occhio il suo addio per rimpiazzarlo, in mediana, con Leon Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco. Loftus-Cheek, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, non ha convinto il Diavolo come temperamento e costanza di rendimento. Sembrava inizialmente destinato al rinnovo, poi, però, si è arenato tutto per via delle sue prestazioni sempre più scadenti. Sarà con tutta probabilità rispedito in Inghilterra, con i rossoneri che così abbasseranno anche il monte-stipendi togliendosi l'ingaggio del numero 8 dal bilancio.

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