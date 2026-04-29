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Calciomercato, Milan in vantaggio sulla Premier League per Goretzka: la situazione

Leon Goretzka, centrocampista Bayern Monaco, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco, può arrivare al Milan nel calciomercato estivo. Le ultime news su di lui da 'La Gazzetta dello Sport' inducono i tifosi rossoneri all'ottimismo
Daniele Triolo Redattore 

Se Mario Gila è il nome identificato, dall'allenatore Massimiliano Allegri e dalla dirigenza, per rinforzare la difesa del Milan nella sessione estiva di calciomercato, per il centrocampo il tecnico rossonero vorrebbe l'esperienza e la leadership del tedesco Leon Goretzka. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il centrocampista classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco a fine stagione e il Milan sta facendo di tutto per inserirlo nel proprio centrocampo. Rappresenterebbe, infatti, un'iniezione importante di qualità e mentalità vincente in un Milan che punta a tornare a vincere lo Scudetto in Serie A ed a fare bella figura in Champions League.

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Goretzka, per Allegri, sarebbe un colpo in stile quello fatto in questa stagione con Adrien Rabiot. I contatti con il Milan sono stati molto frequenti: per la 'rosea', il calciatore ha dimostrato di gradire il trasferimento a Milano per provare un'avventura in Serie A con un altro club storico e vincente come il Bayern Monaco. Si parla di un contratto di tre anni, con opzione sulla quarta stagione, da 5 milioni di euro netti all'anno di stipendio, più bonus.

Sebbene per Goretzka ci siano proposte anche dalla Premier League, in questo momento il Milan pensa di essere in vantaggio per lui. Si aspetta, dunque, la fine della stagione (il Bayern è impegnato in semifinale di Champions contro il PSG) per definire la nuova avventura del giocatore. Che vuole, ad ogni modo, risolvere tutto prima della partenza per i Mondiali con la Nazionale della Germania.

La nostra analisi: che centrocampo da sogno sarebbe con Rabiot e Modrić!

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Inserire Goretzka in un centrocampo con Rabiot e, si spera, Luka Modrić, rappresenterebbe un gran colpo di mercato per il Milan. Senza dubbio. Vero che il rendimento del giocatore non è più quello di tre-quattro anni fa, ma è pur vero che è fisicamente integro e che nel nostro campionato, con la sua fisicità e la sua potenza, può fare tranquillamente la differenza. Sicuramente più di Youssouf Fofana, certamente meglio dell'ultimo Ruben Loftus-Cheek visto a 'San Siro'.

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