Goretzka, per Allegri, sarebbe un colpo in stile quello fatto in questa stagione con Adrien Rabiot . I contatti con il Milan sono stati molto frequenti: per la 'rosea', il calciatore ha dimostrato di gradire il trasferimento a Milano per provare un'avventura in Serie A con un altro club storico e vincente come il Bayern Monaco. Si parla di un contratto di tre anni , con opzione sulla quarta stagione , da 5 milioni di euro netti all'anno di stipendio , più bonus .

Sebbene per Goretzka ci siano proposte anche dalla Premier League , in questo momento il Milan pensa di essere in vantaggio per lui. Si aspetta, dunque, la fine della stagione (il Bayern è impegnato in semifinale di Champions contro il PSG ) per definire la nuova avventura del giocatore. Che vuole, ad ogni modo, risolvere tutto prima della partenza per i Mondiali con la Nazionale della Germania .

La nostra analisi: che centrocampo da sogno sarebbe con Rabiot e Modrić!

Inserire Goretzka in un centrocampo con Rabiot e, si spera, Luka Modrić, rappresenterebbe un gran colpo di mercato per il Milan. Senza dubbio. Vero che il rendimento del giocatore non è più quello di tre-quattro anni fa, ma è pur vero che è fisicamente integro e che nel nostro campionato, con la sua fisicità e la sua potenza, può fare tranquillamente la differenza. Sicuramente più di Youssouf Fofana, certamente meglio dell'ultimo Ruben Loftus-Cheek visto a 'San Siro'.