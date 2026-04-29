Calciomercato Milan, avanti tutta per Goretzka—
Goretzka, per Allegri, sarebbe un colpo in stile quello fatto in questa stagione con Adrien Rabiot. I contatti con il Milan sono stati molto frequenti: per la 'rosea', il calciatore ha dimostrato di gradire il trasferimento a Milano per provare un'avventura in Serie A con un altro club storico e vincente come il Bayern Monaco. Si parla di un contratto di tre anni, con opzione sulla quarta stagione, da 5 milioni di euro netti all'anno di stipendio, più bonus.
Sebbene per Goretzka ci siano proposte anche dalla Premier League, in questo momento il Milan pensa di essere in vantaggio per lui. Si aspetta, dunque, la fine della stagione (il Bayern è impegnato in semifinale di Champions contro il PSG) per definire la nuova avventura del giocatore. Che vuole, ad ogni modo, risolvere tutto prima della partenza per i Mondiali con la Nazionale della Germania.
La nostra analisi: che centrocampo da sogno sarebbe con Rabiot e Modrić!—
Inserire Goretzka in un centrocampo con Rabiot e, si spera, Luka Modrić, rappresenterebbe un gran colpo di mercato per il Milan. Senza dubbio. Vero che il rendimento del giocatore non è più quello di tre-quattro anni fa, ma è pur vero che è fisicamente integro e che nel nostro campionato, con la sua fisicità e la sua potenza, può fare tranquillamente la differenza. Sicuramente più di Youssouf Fofana, certamente meglio dell'ultimo Ruben Loftus-Cheek visto a 'San Siro'.
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