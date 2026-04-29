Calciomercato Milan, cessione di Nkunku prevista per 30 milioni—
In estate, dunque, la cessione è lo scenari più probabile. Il Milan, secondo il 'CorSport', ha fissato il prezzo di vendita in 30 milioni di euro. Cifra necessaria affinché non si faccia minusvalenza in bilancio. A gennaio, Nkunku era stato fortemente richiesto dal Fenerbahçe del suo ex tecnico a Lipsia, Domenico Tedesco. I turchi, però, hanno esonerato Tedesco nelle ultime ore e, pertanto, bisognerà capire se torneranno o meno all'assalto del giocatore. Altre destinazioni possibili, Premier League inglese e Saudi Pro League araba.
La nostra analisi: il Milan sperava che tornasse quello di Lipsia, missione fallita—
Nell'ultimo calciomercato estivo il Milan cercava un giocatore con le caratteristiche di Olivier Giroud: un centravanti da area di rigore, che potesse andare in doppia cifra, con caratteristiche da prima punta 'vecchia maniera'. E poi ha speso quasi 40 milioni di euro per Nkunku, definendolo come un 'numero 9 moderno', quando era sin da subito palese ed evidente a tutti che, in primis, il francese non fosse un centravanti e che, in seconda battuta, non rispondeva alle esigenze tecniche di mister Allegri. Il Diavolo ha sperato nell'effetto rilancio, che Christo tornasse quello visto in Germania, ma senza esito. Peccato. Venderlo e rimpiazzarlo a fine stagione è l'unica soluzione concepibile.
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