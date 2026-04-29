L'attaccante francese, che aveva fatto sfracelli in Bundesliga con il RB Lipsia per due stagioni, dal 2021 al 2023, ha segnato appena 6 gol e fornito 3 assist in 31 presenze quest'anno con il Milan tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Troppo poco per meritarsi la conferma. È vero che nel Diavolo di Massimiliano Allegri, da quando sono rientrati Christian Pulisic e Rafael Leão, non ha quasi più giocato titolare e ha avuto soltanto pochi minuti a disposizione (1.301' quelli totali fin qui), ma è pur vero che Nkunku non segna dal 3 febbraio 2026, quando andò in rete su calcio di rigore in casa del Bologna.