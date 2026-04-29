Vlahovic, rinnovo con la Juventus non così scontato! — Questo per capire l'anno prossimo se la storia d'amore potrà ripartire bene oppure se si sarà soltanto rinviato l'addio di un anno. Dopo qualche settimana di negoziati, la fumata bianca non è ancora arrivata e Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video su 'YouTube' ha fatto un po' il punto della situazione. "Posso confermare che c'è un po' di confusione su chi stia gestendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Pare che in questo momento sia il padre ad aver preso in mano la situazione. Da tempo dico che l'accordo tra Vlahovic e la Juventus è tutt'altro che scontato, i bianconeri stanno facendo delle riflessioni interne sul rinnovo del serbo".

Al Milan piace, ma c'è da considerare un particolare ... — "Al momento le trattative tra le parti sono ferme, ma posso aggiungere che nel mese di maggio le negoziazioni ripartiranno, la Juve tornerà a parlare con Vlahovic, anche se il nodo ingaggio più commissioni è ancora da superare - ha spiegato Moretto sul tema -. L'idea della Juve è quella di tenerlo solo se dovesse accettare le condizioni del club bianconero, anche perché il giocatore, dal punto di vista fisico, non dà grande sicurezza. La Juve sa che in questo momento Vlahovic non ha grandi proposte sia dall'Italia che dall'estero, soprattutto per le cifre che chiede l'attaccante".

"In questo momento è quindi tutto in stand-by, le altre squadre non affondano, le cifre che chiede Dusan sono molto alte - ha chiosato il giornalista sportivo - . In Italia, il Milan non può avvicinarsi se il serbo non abbassa le sue pretese economiche. Altre squadre di Serie A che cercano un attaccante sono Napoli e Roma, ma Vlahovic ha sempre chiuso le porte a queste destinazioni. Vedremo cosa succederà, ad oggi siamo in una fase di attesa. La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della società bianconera".