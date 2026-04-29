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Quale futuro per Vlahovic? Moretto chiarisce: “Il Milan non può avvicinarsi se …”

Dusan Vlahovic, attaccante Juventus, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, tratta il rinnovo di contratto con la Juventus. Ma non è detto che la firma arrivi. Il Diavolo, dunque, può sperare nel suo arrivo? Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, come noto, è da tempo sulle tracce di Dusan Vlahovic: c'era stato un approccio con l'entourage dell'attaccante serbo già nel calciomercato estivo 2025. Poi, però, l'operazione non è mai stata seriamente intavolata perché i rossoneri avrebbero dovuto pagare - oltre ad un maxi-stipendio al bomber serbo - anche una considerevole cifra (25-30 milioni di euro) alla Juventus per rilevare il cartellino del giocatore ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Ora, invece, la situazione è un po' cambiata. I costi di cartellino non ci sarebbero più (Vlahovic andrà in scadenza di contratto con la 'Vecchia Signora' il prossimo 30 giugno), rimarrebbero quelli relativi a stipendio e commissioni per l'entourage. Nel frattempo, la Juventus ha riaperto i negoziati per il rinnovo di Vlahovic, offrendo al giocatore uno stipendio più che dimezzato rispetto ai 12 milioni di euro netti percepiti quest'anno per un contratto breve, di un paio di stagioni.

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Questo per capire l'anno prossimo se la storia d'amore potrà ripartire bene oppure se si sarà soltanto rinviato l'addio di un anno. Dopo qualche settimana di negoziati, la fumata bianca non è ancora arrivata e Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video su 'YouTube' ha fatto un po' il punto della situazione. "Posso confermare che c'è un po' di confusione su chi stia gestendo gli interessi di Dusan Vlahovic. Pare che in questo momento sia il padre ad aver preso in mano la situazione. Da tempo dico che l'accordo tra Vlahovic e la Juventus è tutt'altro che scontato, i bianconeri stanno facendo delle riflessioni interne sul rinnovo del serbo".

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"Al momento le trattative tra le parti sono ferme, ma posso aggiungere che nel mese di maggio le negoziazioni ripartiranno, la Juve tornerà a parlare con Vlahovic, anche se il nodo ingaggio più commissioni è ancora da superare - ha spiegato Moretto sul tema -. L'idea della Juve è quella di tenerlo solo se dovesse accettare le condizioni del club bianconero, anche perché il giocatore, dal punto di vista fisico, non dà grande sicurezza. La Juve sa che in questo momento Vlahovic non ha grandi proposte sia dall'Italia che dall'estero, soprattutto per le cifre che chiede l'attaccante".

"In questo momento è quindi tutto in stand-by, le altre squadre non affondano, le cifre che chiede Dusan sono molto alte - ha chiosato il giornalista sportivo - . In Italia, il Milan non può avvicinarsi se il serbo non abbassa le sue pretese economiche. Altre squadre di Serie A che cercano un attaccante sono Napoli e Roma, ma Vlahovic ha sempre chiuso le porte a queste destinazioni. Vedremo cosa succederà, ad oggi siamo in una fase di attesa. La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della società bianconera".

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