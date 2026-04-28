Ma dopo? Il suo rinnovo con la Juventus è fino al giugno 2026 e, di conseguenza, il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma qualcosa sembra già muoversi. Vlahovic ama molto il mondo bianconero e, nella sua testa, è rimasta l'idea di conquistarsi la fiducia di tutto il popolo bianconero, allenatore incluso, dopo il bruto infortunio che lo ha colpito.

Il serbo, infatti, vorrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus, firmandone uno nuovo, magari solo di due anni, per dimostrare che ancora qualcosa può dare. Un rinnovo con le stesse cifre di Yildiz, ovvero 6 milioni circa più bonus, potrebbe chiudere un cerchio lasciato aperto tempo fa.

Spalletti, infatti, aspetta il giocatore. Il rapporto tra il tecnico bianconero e l'attaccante serbo aumenta le aspettative di tutti, soprattutto in un discorso legato ad un possibile scudetto. Vlahovic ha un fortissimo legame anche con i suoi compagni: il gruppo, infatti, c'è, e quello è l'ingrediente principale per avere un bell'ambiente.

Nel frattempo, Vlahovic riflette e inizia a scartare alcune idee: scegliere un'altra destinazione italiana non è tra i suoi piani (niente Milan perciò). C'è, però, un forte corteggiamento dal parte del Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, lo hanno inserto nel proprio taccuino come perfetto vice Kane.

Se lo stipendio non è un problema per il Bayern, trasferirsi ora significherebbe ricominciare tutto da capo, in un nuovo campionato con un nuovo gruppo e un nuovo allenatore. Nel frattempo, però, il serbo continua con il suo pensiero: prima la conquista di un posto in Champions poi, eventualmente, il rinnovo di contratto.