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CALCIOMERCATO MILAN

Milan, rivoluzione in attacco: via in tre per far cassa. Le cifre e i nomi dei partenti

Christopher Nkunku, attaccante AC Milan, qui durante Milan-Udinese 0-3 di Serie A
Il Milan stravolgerà il suo attacco nell'imminente sessione estiva di calciomercato: il reparto a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri in questa stagione 2025-2026 ha deluso tutte le aspettative, sotto ogni punto di vista. Le ultime...
Daniele Triolo Redattore 

Sono piuttosto deludenti i numeri dell'attacco del Milan in questa stagione: motivo per cui, con il prossimo calciomercato estivo, più della metà dell'attuale reparto rischia di essere spazzato via dalle operazioni in uscita. Attualmente, il tecnico Massimiliano Allegri può contare su cinque attaccanti: Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku e Santiago Giménez: di questi, partiranno almeno in tre.

Di chi stiamo parlando? Partiamo da una certezza: Füllkrug, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro dal West Ham, non sarà confermato. Tornerà a Londra per fine prestito. Appena un gol (a metà gennaio contro il Lecce) in 17 presenze (per 564' sul terreno di gioco) e soltanto 3 partite da titolare per il tedesco classe 1993. Troppo poco per meritarsi un futuro in rossonero.

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Quindi, secondo quanto ci risulta, sono in vendita anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Il francese, pagato 37 milioni di euro più bonus al Chelsea, ha uno stipendio importante (5 milioni di euro netti a stagione) e non ha reso com'era negli auspici del club di Via Aldo Rossi. A bilancio, oggi, 'pesa' per poco meno di 30 milioni di euro. Per una cifra simile, sarà venduto. Ha estimatori nella Süper Lig, in Premier League e in Bundesliga. Questo nonostante abbia segnato solo 6 gol e che non vada in gol da febbraio.

Da Nkunku e Giménez possono entrare 55 milioni di euro

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In partenza anche il 'Bebote', costato 30,2 milioni per strapparlo al Feyenoord nel calciomercato invernale 2025. Non piace al tecnico Allegri, in rossonero non è mai riuscito ad ingranare, vuoi anche per tanta sfortuna. Ma in questa stagione non ha addirittura mai segnato un gol in campionato. Con un peso a bilancio di poco più di 20 milioni di euro, può partire anche per 25: destinazione più probabile, la Premier League inglese.

Pulisic e Leão? In presenza di un'offerta superiore ai 50 milioni di euro per entrambi, il Milan - nel caso il giocatore spinga per andare via - le valuterà. L'intenzione principale del club, però, è quella di rimetterli a disposizione di Allegri, nella stagione 2026-2027, rigenerati nel fisico e nel morale. Con dei partner di reparto che si possano sposare al meglio con le loro caratteristiche.

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