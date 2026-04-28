Calciomercato Milan, addio a Füllkrug e non solo—
Quindi, secondo quanto ci risulta, sono in vendita anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Il francese, pagato 37 milioni di euro più bonus al Chelsea, ha uno stipendio importante (5 milioni di euro netti a stagione) e non ha reso com'era negli auspici del club di Via Aldo Rossi. A bilancio, oggi, 'pesa' per poco meno di 30 milioni di euro. Per una cifra simile, sarà venduto. Ha estimatori nella Süper Lig, in Premier League e in Bundesliga. Questo nonostante abbia segnato solo 6 gol e che non vada in gol da febbraio.
Da Nkunku e Giménez possono entrare 55 milioni di euro—
In partenza anche il 'Bebote', costato 30,2 milioni per strapparlo al Feyenoord nel calciomercato invernale 2025. Non piace al tecnico Allegri, in rossonero non è mai riuscito ad ingranare, vuoi anche per tanta sfortuna. Ma in questa stagione non ha addirittura mai segnato un gol in campionato. Con un peso a bilancio di poco più di 20 milioni di euro, può partire anche per 25: destinazione più probabile, la Premier League inglese.
Pulisic e Leão? In presenza di un'offerta superiore ai 50 milioni di euro per entrambi, il Milan - nel caso il giocatore spinga per andare via - le valuterà. L'intenzione principale del club, però, è quella di rimetterli a disposizione di Allegri, nella stagione 2026-2027, rigenerati nel fisico e nel morale. Con dei partner di reparto che si possano sposare al meglio con le loro caratteristiche.
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