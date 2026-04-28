Calciomercato Milan, addio a Füllkrug e non solo

Quindi, secondo quanto ci risulta, sono in vendita anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Il francese, pagato 37 milioni di euro più bonus al Chelsea, ha uno stipendio importante (5 milioni di euro netti a stagione) e non ha reso com'era negli auspici del club di Via Aldo Rossi. A bilancio, oggi, 'pesa' per poco meno di 30 milioni di euro. Per una cifra simile, sarà venduto. Ha estimatori nella Süper Lig, in Premier League e in Bundesliga. Questo nonostante abbia segnato solo 6 gol e che non vada in gol da febbraio.