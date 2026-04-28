Calciomercato Milan, Tomori firmerà il rinnovo fino al 2030 — Il terzo scopo di Tomori è quello di concludere bene la stagione con il Milan per strappare una convocazione ai prossimi Mondiali. Il Commissario Tecnico della sua Nazionale, Thomas Tuchel, gli ha dato fiducia di recente, e, pertanto, 'Fik' ha qualche chance in più di rappresentare l'Inghilterra alla prossima kermesse iridata.

Infine, ultimo ma non per ordine di importanza, Tomori punta alla firma del rinnovo del contratto con il Milan. Per 'Tuttosport', infatti, ci sono dialoghi molto ben avviati tra il suo entourage e la dirigenza rossonera per proseguire insieme. Il contratto sarà allungato dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2030: filtrano sensazioni positive. Avanti tutta!

La nostra analisi: nuovo accordo meritato da Tomori — Tomori, che era apparso in flessione per due anni, dal 2023 al 2025, si è ripreso con l'avvento in panchina di Massimiliano Allegri. L'ex Chelsea è tornato a offrire prestazioni all'altezza della propria fama, con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović compone il terzetto difensivo meno battuto dell'intera Serie A e, anche per l'enorme attaccamento che da sempre dimostra nei confronti della maglia del Milan, merita in pieno il rinnovo del contratto. L'auspicio è che possa fare sempre meglio, anche l'anno venturo, quando, con tutta probabilità, si giocherà il posto con un altro giocatore (Mario Gila?).