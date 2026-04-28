PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, i quattro obiettivi di Tomori per il mese di maggio: tra questi ce n’è uno speciale

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, i quattro obiettivi di Tomori per il mese di maggio: tra questi ce n’è uno speciale

Fikayo Tomori difensore AC Milan qui durante Milan-Juventus 0-0 di Serie A
Fikayo Tomori, classe 1997, difensore inglese del Milan, viaggia spedito verso il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ma non è il suo unico obiettivo in vista di un mese di maggio che si preannuncia piuttosto rovente
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale inglese del Milan, perché nel prossimo mese di maggio l'ex Chelsea punta a centrare ben quattro obiettivi. Il primo è rappresentato dalla la qualificazione in Champions League con la squadra rossonera.

Il secondo obiettivo è quello di realizzare almeno un gol in questa stagione: negli anni scorsi vi era spesso riuscito, ora ancora no. È tornato a giocare ai suoi livelli abituali di rendimento in difesa, che è il suo compito principale, ma sotto porta - dove spesso nelle stagioni precedenti era stato letale - ancora non si è visto.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Tomori firmerà il rinnovo fino al 2030

—  

Il terzo scopo di Tomori è quello di concludere bene la stagione con il Milan per strappare una convocazione ai prossimi Mondiali. Il Commissario Tecnico della sua Nazionale, Thomas Tuchel, gli ha dato fiducia di recente, e, pertanto, 'Fik' ha qualche chance in più di rappresentare l'Inghilterra alla prossima kermesse iridata.

Infine, ultimo ma non per ordine di importanza, Tomori punta alla firma del rinnovo del contratto con il Milan. Per 'Tuttosport', infatti, ci sono dialoghi molto ben avviati tra il suo entourage e la dirigenza rossonera per proseguire insieme. Il contratto sarà allungato dal 30 giugno 2027 al 30 giugno 2030: filtrano sensazioni positive. Avanti tutta!

La nostra analisi: nuovo accordo meritato da Tomori

—  

Tomori, che era apparso in flessione per due anni, dal 2023 al 2025, si è ripreso con l'avvento in panchina di Massimiliano Allegri. L'ex Chelsea è tornato a offrire prestazioni all'altezza della propria fama, con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović compone il terzetto difensivo meno battuto dell'intera Serie A e, anche per l'enorme attaccamento che da sempre dimostra nei confronti della maglia del Milan, merita in pieno il rinnovo del contratto. L'auspicio è che possa fare sempre meglio, anche l'anno venturo, quando, con tutta probabilità, si giocherà il posto con un altro giocatore (Mario Gila?).

Leggi anche
Calciomercato, Schira: “Osservatore del Milan al ‘Franchi’ per il...
Calciomercato, ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027

© RIPRODUZIONE RISERVATA